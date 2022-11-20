Стол DSW детский белый

7 оценок

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Стол DSW детский белый

4.1
6 990 ₽9 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Детский дизайнерский стол очень компактный и неприхотлив в эксплуатации. Деревянные ножки соединены красивой металлической конструкцией, которая смотрится эффектно и добавляет модели надежности. Белая столешница изготовлена из качественного МДФ. Оптимально для детей дошкольного возраста.

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 62*62*12

Вес брутто: 11 кг.

Объем: 0,06

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Основные характеристики

  • Высота500 мм
  • Диаметр600 мм
  • Вес10 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольямассив, бук, металл
  • Страна изготовленияКитай

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