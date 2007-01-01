Характеристики товара
Описание
Стол Eames DSW детский белый, ножки массив бука
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина600 мм
- Ширина600 мм
- Глубина600 мм
- Высота500 мм
- Диаметр600 мм
- Вес10 кг
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольяметалл, бук
- Цветбежевый, белый
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки700 мм
- Высота упаковки120 мм
- Глубина упаковки670 мм
- Вес упаковки7.6 кг
- Объём упаковки0.06 м3
- Габариты упаковки для логистики680
- Изделия стопируютсяНет