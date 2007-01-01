Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол DSW детский белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стол DSW детский белый
26 оценок
4 29054
9 190 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол DSW детский белый - фото 1Стол DSW детский белый - фото 2Стол DSW детский белый - фото 3
Распродажа

Стол DSW детский белый

Артикул: CH-014-285
26 оценок
Основные характеристики
  • Длина600 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Модерн круглый
Фотография товара Стол Модерн круглый от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Tulip D80 белый
Фотография товара Стол Tulip D80 белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стол Eames DSW детский белый, ножки массив бука

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина600 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота500 мм
  • Диаметр600 мм
  • Вес10 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольяметалл, бук
  • Цветбежевый, белый
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки120 мм
  • Глубина упаковки670 мм
  • Вес упаковки7.6 кг
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Габариты упаковки для логистики680
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стол Зендив, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Зендив, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена

Стол Зендив, белый

32
Фотография товара Стол Океаник, 120х80 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Океаник, 120х80, произведённого компанией ChiedoCover
40 390
Оптовая цена

Стол Океаник, 120х80

41
Фотография товара Стол Вольтер, бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Вольтер, бук, произведённого компанией ChiedoCover
от25 590

Стол Вольтер, бук

32
Фотография товара Стол садовый Тино, черный, 120 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол садовый Тино, черный, 120, произведённого компанией ChiedoCover
32 290
Оптовая цена

Стол садовый Тино, черный, 120

43
  • Стол садовый Тино, слоновая кость
  • черный
  • бежевый
  • коричневый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 23, белый матовый, каркас серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 23, белый матовый, каркас серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190

Стол Лидер 23, белый матовый, каркас серебро

470
Фотография товара Стол Брум, лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Брум, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от26 090

Стол Брум, лофт

41
Хит
Фотография товара Стол Лейден, золото Arpa 3166 мрамор билбао от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лейден, золото Arpa 3166 мрамор билбао, произведённого компанией ChiedoCover
от28 090

Стол Лейден, золото Arpa 3166 мрамор билбао

31
Фотография товара Стол Кратос от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кратос, произведённого компанией ChiedoCover
от13 390

Стол Кратос

50
Хит
Фотография товара Стол лофт Мук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол лофт Мук, произведённого компанией ChiedoCover
от15 490

Стол лофт Мук

85
Настоящее фото товара Стол Аврора, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Стол Аврора

15
В наличии 144 шт.

Другие товары из раздела столы для фудкорта

Распродажа
Фотография товара Стол Eames DSW, круглый, Д 100см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Eames DSW, круглый, Д 100см, произведённого компанией ChiedoCover
от8 49046
15 690 ₽Оптовая цена

Стол Eames DSW, круглый, Д 100см

26
  • белый
  • черный
  • бежевый
  • прозрачный
В наличии 286 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Eames DSW, круглый, Д 90см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Eames DSW, круглый, Д 90см, произведённого компанией ChiedoCover
от6 89052
14 190 ₽Оптовая цена

Стол Eames DSW, круглый, Д 90см

26
  • белый
  • черный
  • бежевый
  • прозрачный
В наличии 317 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Tulip, 80х80, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Tulip, 80х80, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 69057
19 990 ₽Оптовая цена

Стол Tulip, 80х80, черный

26
В наличии 2 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Tulip, 100х100, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Tulip, 100х100, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 09044
24 990 ₽Оптовая цена

Стол Tulip, 100х100, черный

26
В наличии 40 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стол Осборн, лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Осборн, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от23 890

Стол Осборн, лофт

47
Фотография товара Стол Лофт 84 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт 84, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990

Стол Лофт 84

37
Фотография товара Стол Арена, лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Арена, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от22 390

Стол Арена, лофт

8
Фотография товара Стол пластиковый обеденный Roma от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый обеденный Roma, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена

Стол пластиковый обеденный Roma

8
Распродажа
Фотография товара Стол Tulip, 90х90, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Tulip, 90х90, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99051
21 990 ₽Оптовая цена

Стол Tulip, 90х90, черный

26
В наличии 148 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стол Пленет от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Пленет, произведённого компанией ChiedoCover
37 790

Стол Пленет

8

Товар в корзине

Стол DSW детский белый
Стол DSW детский белый
от 4 290
9 190 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности