Детский дизайнерский стол очень компактный и неприхотлив в эксплуатации. Деревянные ножки соединены красивой металлической конструкцией, которая смотрится эффектно и добавляет модели надежности. Белая столешница изготовлена из качественного МДФ. Оптимально для детей дошкольного возраста.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 62*62*12
Вес брутто: 11 кг.
Объем: 0,06
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