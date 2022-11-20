Товар в корзине. Перейти
Стол Reina - фото 1Стол Reina - фото 2

Стол Reina

8 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Столик балконный Сандино
Столик балконный Сандино
Следующий Стол Reina S
Столик балконный Сандино

Характеристики товара

Описание

Стол с тумбой и тремя выдвижными ящиками. Стол может быть собран с правым или левым расположением тумбы с ящиками.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина1300 мм
  • Глубина620 мм
  • Цветбелый

Похожие товары

Стол Reina SНастоящее фото товара Стол Reina S, произведённого компанией ChiedoCover
28 890
Оптовая цена
15

Стол Reina S

В наличии 10 шт.
Стол Гранд массив сосныНастоящее фото товара Стол Гранд массив сосны, произведённого компанией ChiedoCover
от13 990
15

Стол Гранд массив сосны

Стол складной ТорниНастоящее фото товара Стол складной Торни, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
6

Стол складной Торни

Настоящее фото товара Стол Alma, белый, мдф, произведённого компанией ChiedoCover
22 79015
26 790 ₽Оптовая цена

Стол Alma, белый, мдф

В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Стол Alma, черный, мдф, произведённого компанией ChiedoCover
22 79015
26 790 ₽Оптовая цена

Стол Alma, черный, мдф

В наличии 74 шт.
Стол Blake, серый, мдфНастоящее фото товара Стол Blake, серый, мдф, произведённого компанией ChiedoCover
19 790
Оптовая цена

Стол Blake, серый, мдф

В наличии 18 шт.
Настоящее фото товара Стол Charlotta, прозрачный, закаленное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
18 69021
23 390 ₽Оптовая цена

Стол Charlotta, прозрачный, закаленное стекло

В наличии 20 шт.
Стол Dallas, прозрачный, закаленное стеклоНастоящее фото товара Стол Dallas, прозрачный, закаленное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
18 39028
25 490 ₽Оптовая цена

Стол Dallas, прозрачный, закаленное стекло

В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Стол Dario, прозрачный, закаленное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
18 39028
25 490 ₽Оптовая цена

Стол Dario, прозрачный, закаленное стекло

В наличии 4 шт.
Стол Dolce, белый, мдфНастоящее фото товара Стол Dolce, белый, мдф, произведённого компанией ChiedoCover
25 490
Оптовая цена

Стол Dolce, белый, мдф

Другие товары из разделастолы по материалу
Стол Dolce, дуб античный, мдфНастоящее фото товара Стол Dolce, дуб античный, мдф, произведённого компанией ChiedoCover
24 490
Оптовая цена

Стол Dolce, дуб античный, мдф

В наличии 18 шт.
Стол Dolce, прозрачный, закаленное стеклоНастоящее фото товара Стол Dolce, прозрачный, закаленное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
26 39028
36 590 ₽Оптовая цена

Стол Dolce, прозрачный, закаленное стекло

В наличии 16 шт.
Настоящее фото товара Стол Finezia, прозрачный, закаленное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
13 59021
16 990 ₽Оптовая цена

Стол Finezia, прозрачный, закаленное стекло

В наличии 10 шт.
Стол Freya, мрамор бежевый, закаленное стеклоНастоящее фото товара Стол Freya, мрамор бежевый, закаленное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
23 29015
27 390 ₽Оптовая цена

Стол Freya, мрамор бежевый, закаленное стекло

В наличии 11 шт.
Стол Leila, белый, мдфНастоящее фото товара Стол Leila, белый, мдф, произведённого компанией ChiedoCover
15 69015
18 390 ₽Оптовая цена

Стол Leila, белый, мдф

В наличии 17 шт.
Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69019
3 290 ₽
136Хит

Стол Лидер 1

С этим товаром покупают
Консольный столик Арт Деко 120 x 40 золотоНастоящее фото товара Консольный столик Арт Деко 120 x 40 золото, произведённого компанией ChiedoCover
39 99047
74 990 ₽
11

Консольный столик Арт Деко 120 x 40 золото

В наличии 9 шт.
Журнальный столик Бостон 50 x 32 золотоНастоящее фото товара Журнальный столик Бостон 50 x 32 золото, произведённого компанией ChiedoCover
18 99043
32 990 ₽
5

Журнальный столик Бостон 50 x 32 золото

Настоящее фото товара Cтол ЛАЙТ, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
37 590
Оптовая цена
9

Cтол ЛАЙТ, 1200x800

Стол Alpha 140, испанская керамика светлаяНастоящее фото товара Стол Alpha 140, испанская керамика светлая, произведённого компанией ChiedoCover
94 900
Оптовая цена
12

Стол Alpha 140, испанская керамика светлая

Стол Морис 140 Обсидиан сатинат, стекло/ черный каркасНастоящее фото товара Стол Морис 140 Обсидиан сатинат, стекло/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
46 200
Оптовая цена
6

Стол Морис 140 Обсидиан сатинат, стекло/ черный каркас

Стол Valentine, Мрамор билбао, золотоНастоящее фото товара Стол Valentine, Мрамор билбао, золото, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
9

Стол Valentine, Мрамор билбао, золото

Стол обеденный АйазНастоящее фото товара Стол обеденный Айаз, произведённого компанией ChiedoCover
180 190
Оптовая цена
8

Стол обеденный Айаз