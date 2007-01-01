Стулья для зала ожидания

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 660 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черный
Настоящее фото товара Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 460 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черный
Настоящее фото товара Стул Денвер 22мм - белый, кожзам белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 660 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Денвер 22мм - белый, кожзам белый
Настоящее фото товара Стул Денвер 22мм - Лайт, черный, фиолетовый кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 460 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Денвер 22мм - Лайт, черный, фиолетовый кожзам
Настоящее фото товара Секция стульев 01, произведённого компанией ChiedoCover
29 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Секция стульев 01
Настоящее фото товара Секция стульев 02, произведённого компанией ChiedoCover
30 750 ₽
Оптовая цена
4.1
Секция стульев 02
Настоящее фото товара Секция стульев 03, произведённого компанией ChiedoCover
12 590 ₽
Оптовая цена
5
Секция стульев 03
Настоящее фото товара Секция стульев 04, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Секция стульев 04
Настоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 460 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, серебро, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 460 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Денвер 20мм - Лайт, серебро, корона синяя
Настоящее фото товара Стул Бостон 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 740 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Бостон 20мм
Настоящее фото товара Стул Лофт-11 Н, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 690 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Лофт-11 Н
Настоящее фото товара Стул Лофт-11 М, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 590 ₽
Оптовая цена
5
Стул Лофт-11 М
Настоящее фото товара Стул Лофт-12, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Лофт-12
Настоящее фото товара Стул Лофт-12 Н, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Лофт-12 Н
Настоящее фото товара Стул Лофт-12 М, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Лофт-12 М
Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-4 плюс , произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 490 ₽
Оптовая цена
5
Секция многоместная ИЗО-4 плюс
Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-4, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 090 ₽
Оптовая цена
4.7
Секция многоместная ИЗО-4
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3 плюс, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Секция многоместная ИЗО-3
Настоящее фото товара Секция многоместная СМ-3 на балке, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 190 ₽
Оптовая цена
4.8
Секция многоместная СМ-3 на балке
Настоящее фото товара Секция многоместная СМ-3, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 090 ₽
Оптовая цена
4.3
Секция многоместная СМ-3
Настоящее фото товара Секция многоместная Кортес, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
12 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Секция многоместная Кортес
Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-2, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Секция многоместная ИЗО-2
Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-2 на балке, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Секция многоместная ИЗО-2 на балке
Настоящее фото товара Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый
Настоящее фото товара Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Секция стульев Хит - золото, ромб красный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Секция стульев Хит - золото, ромб красный
Настоящее фото товара Секция стульев Хит - серебро, ромб синий, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Секция стульев Хит - серебро, ромб синий
Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый
Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 490 ₽
Оптовая цена
4.1
Секция из 3 стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный
Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 490 ₽
Оптовая цена
5
Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий
Настоящее фото товара Стул пластиковый Bloom, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
9 740 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул пластиковый Bloom, бежевый
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Chloe Mon Amour, свтело-серое, произведённого компанией ChiedoCover
5 090 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло пластиковое Chloe Mon Amour, свтело-серое
Настоящее фото товара Складной стул Трансформер лайт бордо, произведённого компанией ChiedoCover
11 090 ₽
Оптовая цена
4.5
Складной стул Трансформер лайт бордо
Настоящее фото товара Кресло LIBRA SOFT белое, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
5
Кресло LIBRA SOFT белое
Настоящее фото товара Стул Диана велюр бежевый, ножки белые, произведённого компанией ChiedoCover
10 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Диана велюр бежевый, ножки белые
Настоящее фото товара Стул пластиковый Dora 263, произведённого компанией ChiedoCover
5 390 ₽
Оптовая цена
5
Стул пластиковый Dora 263
Настоящее фото товара Стул складной с твердой спинкой, антик медь/ коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
1 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул складной с твердой спинкой, антик медь/ коричневый
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Стул Монти-Люкс, произведённого компанией ChiedoCover
4 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Монти-Люкс
Настоящее фото товара Стул Лацио, произведённого компанией ChiedoCover
4 350 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Лацио
Настоящее фото товара Стул Комо, произведённого компанией ChiedoCover
4 150 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Комо
Настоящее фото товара Стул Эмполи Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
3 190 ₽
Оптовая цена
5
Стул Эмполи Лофт

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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