Товар в корзине. Перейти
Стул Eames W черный - фото 1Стул Eames W черный - фото 2Видеообзор стула Eames от ChiedoCover - видео 3Стул Eames W черный - фото 4Стул Eames W черный - фото 5

Стул Eames W черный

11 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Eames W белый
Стул Eames W белый
Следующий Стул Eames W серый
Стул Eames W белый

Характеристики товара

Описание

Сиденье стула Eames W выполнено из литого высокопрочного пластика, который всегда выглядит безупречно без особенного ухода. Формованное сиденье стула Eames W обеспечивает сидящему высокую степень комфорта. Сиденье имеет мягкую подушку, состоящую из основания обтянутого обивочным материалом с поролоновой прокладкой. По умолчанию при изготовлении подушек используется экокожа, подобранная в цвет сиденья, так же возможно изготовление стула с любым обивочным материалом, по желанию заказчика при заказе от 10 шт. Ножки стула Eames W выполнены из массива бука и покрыты бесцветным лаком. Ножки могут быть покрашены морилкой в один из 12 стандартных цветов при заказе от 10 шт. одного цвета. Ножки оснащены подпятниками. Поставляются в разобранном виде, по 4 шт. в упаковке.

Упаковка 4 шт
Вес брутто: 22 кг
Габариты упаковки 600х800х550 мм

Материал: Пластик
Материал ножек: Бук
Страна производства: Россия

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина520 мм
  • Цветчерный

Похожие товары

Стул Патрик 20ммНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19021
2 760 ₽
106Хит

Стул Патрик 20мм

Стул Азия 20ммНастоящее фото товара Стул Азия 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49031
2 150 ₽
135Хит

Стул Азия 20мм

Стул Дания 25ммНастоящее фото товара Стул Дания 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 89035
2 890 ₽
16

Стул Дания 25мм

Стул Боди 25ммНастоящее фото товара Стул Боди 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99032
2 890 ₽
13

Стул Боди 25мм

Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневыйНастоящее фото товара Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99024
2 600 ₽
6

Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый

Настоящее фото товара Стул Вертекс 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
9

Стул Вертекс 20мм

Стул Молот 20ммНастоящее фото товара Стул Молот 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 75015
2 050 ₽
7

Стул Молот 20мм

Стул Азия 25ммНастоящее фото товара Стул Азия 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59031
2 280 ₽
121Хит

Стул Азия 25мм

Стул Патрик 20мм ЛайтНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99023
2 560 ₽
14

Стул Патрик 20мм Лайт

Стул Хит 20мм - золото, красная коронаНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 45033
2 150 ₽
124Хит

Стул Хит 20мм - золото, красная корона

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Матрац "Нежность", произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
7

Матрац "Нежность"

Матрац "Уют"Настоящее фото товара Матрац "Уют", произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
Оптовая цена
11

Матрац "Уют"

Другие товары из разделамебель для кухни
Полукресло Fendi, экокожа cayenne GreyНастоящее фото товара Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59025
8 690 ₽
6Хит

Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey

Настоящее фото товара Стол АРКОС 16-1, произведённого компанией ChiedoCover
23 190
Оптовая цена
8

Стол АРКОС 16-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 16, произведённого компанией ChiedoCover
24 090
Оптовая цена
11

Стол АРКОС 16

Настоящее фото товара Стол АРКОС 17-1, произведённого компанией ChiedoCover
31 090
Оптовая цена
9

Стол АРКОС 17-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 18, произведённого компанией ChiedoCover
28 390
Оптовая цена
6

Стол АРКОС 18

Настоящее фото товара Стол АРКОС 18-1, произведённого компанией ChiedoCover
30 590
Оптовая цена
8

Стол АРКОС 18-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 19, произведённого компанией ChiedoCover
24 890
Оптовая цена
5

Стол АРКОС 19

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
43 300
Оптовая цена
10

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло

В наличии 27 шт.