Характеристики товара
Описание
Сиденье стула Eames W выполнено из литого высокопрочного пластика, который всегда выглядит безупречно без особенного ухода. Формованное сиденье стула Eames W обеспечивает сидящему высокую степень комфорта. Сиденье имеет мягкую подушку, состоящую из основания обтянутого обивочным материалом с поролоновой прокладкой. По умолчанию при изготовлении подушек используется экокожа, подобранная в цвет сиденья, так же возможно изготовление стула с любым обивочным материалом, по желанию заказчика при заказе от 10 шт. Ножки стула Eames W выполнены из массива бука и покрыты бесцветным лаком. Ножки могут быть покрашены морилкой в один из 12 стандартных цветов при заказе от 10 шт. одного цвета. Ножки оснащены подпятниками. Поставляются в разобранном виде, по 4 шт. в упаковке.
Упаковка 4 шт
Вес брутто: 22 кг
Габариты упаковки 600х800х550 мм
Материал: Пластик
Материал ножек: Бук
Страна производства: Россия
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Ширина500 мм
- Глубина520 мм
- Цветчерный