Характеристики товара
Описание
В задвинутом виде кушетка используется как односпальная кровать, в раздвинутом - как двухспальная. Выдвижная часть оснащенна тремя ящиками для хранения вещей. При использовании кровати-кушетки Reina в качестве раскладной двухспальной кровати рекомендуется применять специальный складной матрас. Размер спального места - в сложенном виде 2000х800 мм, в разложенном 2000х1590 мм. Высота спального места без матраса 388 мм.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина2000 мм
- Ширина800/1590 мм
- Высота388 мм
- МатериалМДФ, ЛДСП
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет