Характеристики товара
Описание
Столешница: МДФ
Высота: 75 см
Диаметр: 80 см
Цвет стола может быть любым по каталогу RAL
Столешница: МДФ
Высота: 75 см
Диаметр: 80 см
Цвет стола может быть любым по каталогу RAL
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