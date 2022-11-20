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Стол Eames T-8, цвет по RAL - фото 1

Стол Eames T-8, цвет по RAL

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Характеристики товара

Описание

Столешница: МДФ

Высота: 75 см

Диаметр: 80 см

Цвет стола может быть любым по каталогу RAL

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