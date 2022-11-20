Характеристики товара
Описание
Ультрастильный стул Eames DSW ECO БАРНЫЙ по праву считается грандиозным изобретением в мире дизайна мебели, задавшим новую тенденцию для его развития. Простая, грациозная форма подходит для любого места, как для дома, так и для ресторана, кафе, развлекательного центра, офиса или отеля. Мягкая обивка из эко кожи делает посадку максимально удобной и комфортной.
Основные характеристики
- Высота1080 мм
- Высота до сиденья710 мм
- Ширина550 мм
- Глубина550 мм
- Материалэкокожа, пенополиуретан, полипропилен
- Цветжелтый
- Страна изготовленияКитай