Характеристики товара
Описание
Внимание: Не помещайте изделие в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов.
Не допускается продолжительного прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия.
Дизайнерский стол с прямоугольной столешницей - простая, но тщательно продуманная модель, идеально подходит к интерьерам в стиле модерн, лофт, хай-тек. Прямоугольная столешница 1200*80 мм выполнена из практичной МДФ-плиты с ножками из сочетания дерева и металла.
Габариты (ШхГхB), мм: 1200 х 800 х 760
Размер столешницы (ШхГ), мм: 1200 х 800
Вес Нетто, кг: 18.40
Габариты упаковки (ШхГхB), мм: 1280 х 880 х 140
Объем упаковки (1 шт.), куб. м. :0,160
Вес Брутто, кг: 21.10
Конструкция: сборно-разборная
Основные характеристики
- Страна изготовленияКитай