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Стул Glass, прозрачный, без подлокотников

Артикул: CH-050-787
34 оценки
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Характеристики товара

Описание

Дизайнерский стул Victoria Ghost изготовлен из поликарбоната. Экологически чистый и долговечный материал обладает хорошей прочностью, термостойкостью и малым весом. Стул Victoria Ghost переживет не одно десятилетие, сохранив свои качества и красоту. Высокая спинка и просторное сиденье обеспечивают комфортную посадку. Современное дизайнерское решение в виде отсутствия цвета позволяет вписать стул в любой интерьер, не перегружая пространство. Несмотря на хрупкий внешний вид, стул Victoria выдерживает нагрузку в 150 кг.

Каркас: пластик
Ширина: 49,00
Глубина: 35,00
Высота: 90,00
Высота сиденья: 47,00
Нагрузка: 150
Вес: 3,8
Китай

1 коробка / 4 шт.
Габариты: 64*38*104
Объем: 0,253

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина350 мм
  • Высота900 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес3.8 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветпрозрачный
  • Страна изготовленияКитай

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