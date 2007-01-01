Характеристики товара
Описание
Каркас выполнен из трубчатой стали Ø17 мм (толщина 2 мм).
Варианты каркаса: хром (106).
Корпус выполнен из устойчивого к УФ-излучениям поликарбоната.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина520 мм
- Глубина520 мм
- Высота1100 мм
- Высота до сиденья740 мм
- Вес6,98 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасаметалл
- Цветбелый, прозрачный
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки690 мм
- Высота упаковки520 мм
- Глубина упаковки1220 мм
- Объём упаковки0.44 м3
- Изделия стопируютсяНет