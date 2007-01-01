Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул прозрачный барный X-Treme BSL, произведённого компанией ChiedoCover
Стул прозрачный барный X-Treme BSL
14 оценок
24 290
Товар в корзине. Перейти
Стул прозрачный барный X-Treme BSL - фото 1

Стул прозрачный барный X-Treme BSL

Артикул: CH-052-665
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина520 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота1100 мм
  • Высота до сиденья740 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Комплект Лофт стульев Кемптен
Фотография товара Комплект Лофт стульев Кемптен от компании ChiedoCover.
Следующий Стул барный пластиковый Kate
Фотография товара Стул барный пластиковый Kate от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Каркас выполнен из трубчатой стали Ø17 мм (толщина 2 мм).
Варианты каркаса: хром (106).
Корпус выполнен из устойчивого к УФ-излучениям поликарбоната.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота1100 мм
  • Высота до сиденья740 мм
  • Вес6,98 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый, прозрачный
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки690 мм
  • Высота упаковки520 мм
  • Глубина упаковки1220 мм
  • Объём упаковки0.44 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Виктория Гост, Дымчатый, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Виктория Гост, Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 890
Оптовая цена

Стул Виктория Гост, Дымчатый, пластиковый

47
  • прозрачный
  • серый
  • голубой
  • коричневый, прозрачный
В наличии 40 шт.
Фотография товара Стул прозрачный барный Фокс 75 серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул прозрачный барный Фокс 75 серый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена

Стул прозрачный барный Фокс 75 серый

40
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стул прозрачный Зебра Антишок от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул прозрачный Зебра Антишок, произведённого компанией ChiedoCover
от27 090
Оптовая цена

Стул прозрачный Зебра Антишок

48
Фотография товара Стул пластиковый Аллегра-ПП, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Аллегра-ПП, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от16 490
Оптовая цена

Стул пластиковый Аллегра-ПП, черный

48
  • коричневый, белый
  • черный
  • белый
Фотография товара Стул прозрачный детский Бейби Элизабет фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул прозрачный детский Бейби Элизабет фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена

Стул прозрачный детский Бейби Элизабет фиолетовый

32
Фотография товара Стул прозрачный детский Бейби Элизабет красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул прозрачный детский Бейби Элизабет красный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена

Стул прозрачный детский Бейби Элизабет красный

33
Фотография товара Табурет прозрачный барный Фокс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет прозрачный барный Фокс, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена

Табурет прозрачный барный Фокс

48
В наличии 13 шт.
Фотография товара Табурет прозрачный барный Фокс черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет прозрачный барный Фокс черный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена

Табурет прозрачный барный Фокс черный

49
В наличии 14 шт.
Фотография товара Стул прозрачный Igloo, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул прозрачный Igloo, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена

Стул прозрачный Igloo, черный

7
В наличии 32 шт.
Фотография товара Стул прозрачный Elizabeth, янтарный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул прозрачный Elizabeth, янтарный, произведённого компанией ChiedoCover
от16 290
Оптовая цена

Стул прозрачный Elizabeth, янтарный

15
  • черный, прозрачный
  • белый, прозрачный
  • желтый, прозрачный
В наличии 11 шт.

Другие товары из раздела прозрачные стулья

Хит
Фотография товара Стул Феникс Прозрачный, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Феникс Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 79035
5 790 ₽Оптовая цена

Стул Феникс Прозрачный, пластиковый

45
  • прозрачный
  • черный
В наличии 567 шт.

Товар в корзине

Стул прозрачный барный X-Treme BSL
Стул прозрачный барный X-Treme BSL
от 24 290
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Фуршетные юбки для столов
Фуршетные юбки для столов

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 30.07.2025 10.000₽ скидки на мебель = 10.000₽ на услуги FoodSoul
10.000₽ скидки на мебель = 10.000₽ на услуги FoodSoul

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 25.05.2026 Комплекты из ротанга в наличии
Комплекты из ротанга в наличии

Перейдите, чтобы узнать подробности