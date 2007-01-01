Характеристики товара
Описание
Прочный пластиковый стул в классическом дизайне – это идеальное сочетание практичности и элегантности. Благодаря универсальному внешнему виду и надежной конструкции он гармонично впишется в интерьер кафе, ресторана или летней веранды.
- Материал: ударопрочный пластик, устойчивый к нагрузкам.
- Дизайн: классическая форма, нейтральные цвета.
- Назначение: для дома, Хорека, террас, мероприятий.
- Преимущества: легкий, влагостойкий, простой в уходе.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Глубина410 мм
- Высота920 мм
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материалполикарбонат
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки320 мм
- Высота упаковки420 мм
- Глубина упаковки920 мм
- Вес упаковки20 кг
- Объём упаковки0.12 м3
- Изделия стопируютсяДа