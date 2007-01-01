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Настоящее фото товара Стул Феникс Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Феникс Прозрачный, пластиковый
45 оценок
3 79035
5 790 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Феникс Прозрачный, пластиковый - фото 1Стул Феникс Прозрачный, пластиковый - фото 2Стул Феникс Прозрачный, пластиковый - фото 3Стул Феникс Прозрачный, пластиковый - фото 4Стул Феникс Прозрачный, пластиковый - фото 5
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Феникс Прозрачный, пластиковый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Феникс Прозрачный, пластиковый производства ChiedoCover
Хит

Стул Феникс Прозрачный, пластиковый

Артикул: CH-000-443
45 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина400 мм
  • Глубина410 мм
  • Высота920 мм
  • Максимальная нагрузка150 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Прочный пластиковый стул в классическом дизайне – это идеальное сочетание практичности и элегантности. Благодаря универсальному внешнему виду и надежной конструкции он гармонично впишется в интерьер кафе, ресторана или летней веранды.

- Материал: ударопрочный пластик, устойчивый к нагрузкам.
- Дизайн: классическая форма, нейтральные цвета.
- Назначение: для дома, Хорека, террас, мероприятий.
- Преимущества: легкий, влагостойкий, простой в уходе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина410 мм
  • Высота920 мм
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материалполикарбонат
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки320 мм
  • Высота упаковки420 мм
  • Глубина упаковки920 мм
  • Вес упаковки20 кг
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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