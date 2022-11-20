Стул прозрачный барный Aria

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Стул барный прозрачный Isy Antishock

Характеристики товара

Описание

Ширина: 44 см

Глубина: 48 см

Высота: 73/93 см

Материал: сталь, пластик

Особенности:
- изготовлен из высококачественного прозрачного поликарбоната;
- основание и колонна выполнены из нержавеющей стали;
- регулировка высоты: 730-930 мм;
- поворотный механизм;
- подходит для использования исключительно в помещении.


Количество в упаковке: 1 шт.
Размер упаковки: 460х490х750 мм.
Объем упаковки: 0.169 м³.


Информация по уходу: прозрачные стулья можно протирать тряпкой из микрофибры, допускается применение нейтрального мыльного раствора. Запрещается использовать спиртосодержащие или ацетоносодержащие (а также им подобные) средства.

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияТурция

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