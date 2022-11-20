Пластиковый полубарный стул Zebra Antishock Barstool с корпусом из переработанного поликарбоната от дизайнера Luisa Battaglia.
Каркас выполнен из хромированной стали диаметром 16 мм.
Высота сиденья: 650 мм.
Данная модель предназначена для использования во внутреннем интерьере кафе, ресторанов.
Ширина: 48 см
Глубина: 51 см
Высота: 103 см
Материал: сталь, поликарбонат
Количество в упаковке 2 шт
Вес брутто 15,3 кг
Размер упаковки 555х525х690 мм
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