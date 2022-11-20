Стул полубарный пластиковый Zebra Antishock

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Стул полубарный пластиковый Zebra Antishock

4.9
22 790 ₽
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Характеристики товара

Описание

Пластиковый полубарный стул Zebra Antishock Barstool с корпусом из переработанного поликарбоната от дизайнера Luisa Battaglia.
Каркас выполнен из хромированной стали диаметром 16 мм.
Высота сиденья: 650 мм.

Данная модель предназначена для использования во внутреннем интерьере кафе, ресторанов.

Ширина: 48 см

Глубина: 51 см

Высота: 103 см

Материал: сталь, поликарбонат

Количество в упаковке 2 шт
Вес брутто 15,3 кг
Размер упаковки 555х525х690 мм

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияИталия

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