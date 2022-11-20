Характеристики товара
Описание
Детский пластиковый стул Baby Elizabeth изготовлен из прозрачного поликарбоната.
Детские стулья серии Baby Elizabeth полностью прозрачные станут отличным выбором для обстановки фуд-кортов, кафе, ресторанов, детской комнаты или домашнего интерьера. Благодаря использованию высококачественных материалов, они долгое время не теряют своего привлекательного внешнего вида, даже несмотря на активную эксплуатацию. Благодаря отсутствию металлического каркаса и устойчивости к ультрафиолетовому воздействию, пластиковые стулья для детей Baby Elizabeth можно использовать в том числе и на открытых площадках.
Особенности:
- изготовлен из высококачественного поликарбоната;
- не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается корозии;
- устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам;
- штабелируемый - занимает минимум места при хранении;
- подходит для использования на открытом воздухе и в помещении.
Количество в упаковке: 4 шт.
Размер упаковки: 320х460х760 мм.
Объем упаковки: 0.112 м³.
Основные характеристики
- Высота630 мм
- Высота до сиденья320 мм
- Ширина300 мм
- Глубина340 мм
- Вес1.4 кг
- Материалпластик
- Цветкрасный
- Страна изготовленияТурция