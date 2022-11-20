Характеристики товара
Описание
Пластиковые прозрачные барные табуреты серии Fox станут отличным выбором для обстановки фуд-кортов, кафе, ресторанов и баров. Благодаря использованию высококачественных материалов, они долгое время не теряют своего привлекательного внешнего вида, даже несмотря на активную эксплуатацию. Благодаря отсутствию металлического каркаса и устойчивости к ультрафиолетовому воздействию, барные табуреты из пластика Fox можно использовать в том числе и на открытых площадках.
Особенности:
- изготовлен из высококачественного поликарбоната;
- не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
- устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
- устойчив к царапинам;
- штабелируемый - занимает минимум места при хранении;
- подходит для использования на открытом воздухе и в помещении
|Количество в упаковке
|мм
|2 шт
|Размер упаковки
|390х390х1150 мм
|Вес брутто
|9 кг
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина360 мм
- Глубина360 мм
- Вес3.25 кг
- Материал каркасапластик
- Материал сиденьяпластик
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветпрозрачный
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Объём упаковки0.18 м3