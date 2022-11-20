Табурет прозрачный барный Fox черный

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Табурет прозрачный барный Fox

Характеристики товара

Описание

Пластиковые прозрачные барные табуреты серии Fox станут отличным выбором для обстановки фуд-кортов, кафе, ресторанов и баров. Благодаря использованию высококачественных материалов, они долгое время не теряют своего привлекательного внешнего вида, даже несмотря на активную эксплуатацию. Благодаря отсутствию металлического каркаса и устойчивости к ультрафиолетовому воздействию, барные табуреты из пластика Fox можно использовать в том числе и на открытых площадках.
Особенности:
- изготовлен из высококачественного поликарбоната;
- не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
- устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
- устойчив к царапинам;
- штабелируемый - занимает минимум места при хранении;
- подходит для использования на открытом воздухе и в помещении

Количество в упаковкемм2 шт
Размер упаковки390х390х1150 мм
Вес брутто9 кг
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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина360 мм
  • Глубина360 мм
  • Вес3.25 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветчерный, прозрачный
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Объём упаковки0.18 м3

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