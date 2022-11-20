Характеристики товара
Описание
Дизайнерский стул Victoria Ghost изготовлен из поликарбоната. Экологически чистый и долговечный материал обладает хорошей прочностью, термостойкостью и малым весом. Стул Victoria Ghost переживет не одно десятилетие, сохранив свои качества и красоту. Высокая спинка и просторное сиденье обеспечивают комфортную посадку. Современное дизайнерское решение в виде отсутствия цвета позволяет вписать стул в любой интерьер, не перегружая пространство. Несмотря на хрупкий внешний вид, стул Victoria выдерживает нагрузку в 120 кг.
Основные характеристики
- Ширина380 мм
- Высота910 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Глубина490 мм
- Ширина сиденья340 мм
- Глубина сиденья380 мм
- Вес3.8 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасапластик
- Цветпрозрачный
- Страна изготовленияКитай