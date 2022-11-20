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Стул Victoria Ghost прозрачный

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Характеристики товара

Описание

Дизайнерский стул Victoria Ghost изготовлен из поликарбоната. Экологически чистый и долговечный материал обладает хорошей прочностью, термостойкостью и малым весом. Стул Victoria Ghost переживет не одно десятилетие, сохранив свои качества и красоту. Высокая спинка и просторное сиденье обеспечивают комфортную посадку. Современное дизайнерское решение в виде отсутствия цвета позволяет вписать стул в любой интерьер, не перегружая пространство. Несмотря на хрупкий внешний вид, стул Victoria выдерживает нагрузку в 120 кг.

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Основные характеристики

  • Ширина380 мм
  • Высота910 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Глубина490 мм
  • Ширина сиденья340 мм
  • Глубина сиденья380 мм
  • Вес3.8 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасапластик
  • Цветпрозрачный
  • Страна изготовленияКитай

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