Характеристики товара
Описание
Каркас из натурального дерева и широко расставленные ножки обеспечивают надежность и устойчивость конструкции. Удобная мягкая спинка, широкое сиденье. Обивка из велюра обеспечивает комфорт и уют.
1 коробка / 1 шт
Габариты: 70*76*33
Вес брутто: 15 кг
Объем: 0,176
Основные характеристики
- Высота1060 мм
- Высота до сиденья465 мм
- Ширина680 мм
- Глубина730 мм
- Вес13 кг
- Материал каркасадерево, металл
- Обивкавелюр
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветзеленый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки700 мм
- Высота упаковки730 мм
- Глубина упаковки330 мм
- Объём упаковки0.17 м3
- Вес упаковки15 кг