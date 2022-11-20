Товар в корзине. Перейти
Стул Гранд, зеленый вельвет - фото 1Стул Гранд, зеленый вельвет - фото 2Стул Гранд, зеленый вельвет - фото 3

Стул Гранд, зеленый вельвет

7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Молот 20мм, черный, шенилл черный
Стул Молот 20мм, черный, шенилл черный
Следующий Стул Венера, вельвет серый
Стул Молот 20мм, черный, шенилл черный

Характеристики товара

Описание

Каркас из натурального дерева и широко расставленные ножки обеспечивают надежность и устойчивость конструкции. Удобная мягкая спинка, широкое сиденье. Обивка из велюра обеспечивает комфорт и уют.

1 коробка / 1 шт
Габариты: 70*76*33
Вес брутто: 15 кг
Объем: 0,176

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1060 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Ширина680 мм
  • Глубина730 мм
  • Вес13 кг
  • Материал каркасадерево, металл
  • Обивкавелюр
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки730 мм
  • Глубина упаковки330 мм
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Вес упаковки15 кг

Похожие товары

Стул Венера, вельвет серыйНастоящее фото товара Стул Венера, вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 99027
14 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Венера, вельвет серый

В наличии 23 шт.
Стул Диана, вельвет сине-зеленыйНастоящее фото товара Стул Диана, вельвет сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Диана, вельвет сине-зеленый

В наличии 16 шт.
Стул Квини, розовыйНастоящее фото товара Стул Квини, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
7 99043
13 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Квини, розовый

В наличии 77 шт.
Стул Квини, серыйНастоящее фото товара Стул Квини, серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 99051
13 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Квини, серый

В наличии 100 шт.
Стул Кромвель, желтыйНастоящее фото товара Стул Кромвель, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
6 99051
13 990 ₽Оптовая цена
26

Стул Кромвель, желтый

В наличии 5 шт.
Стул Кромвель, мятныйНастоящее фото товара Стул Кромвель, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
6 99051
13 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Кромвель, мятный

Стул Кромвель, фиолетовыйНастоящее фото товара Стул Кромвель, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
6 99051
13 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Кромвель, фиолетовый

В наличии 27 шт.
Стул Монарх, розовыйНастоящее фото товара Стул Монарх, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
7 99043
13 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Монарх, розовый

В наличии 100 шт.
Стул Монарх, серый Настоящее фото товара Стул Монарх, серый , произведённого компанией ChiedoCover
7 99043
13 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Монарх, серый

В наличии 100 шт.
Стул Космос, серый ПУНастоящее фото товара Стул Космос, серый ПУ, произведённого компанией ChiedoCover
11 99034
17 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Космос, серый ПУ

В наличии 41 шт.
Другие товары из разделастулья для зоны ожидания
Стул Джулиан, серый с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Джулиан, серый с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
12 99028
17 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Джулиан, серый с подлокотниками

В наличии 16 шт.
Стул Венера диамант велюр изумрудныйНастоящее фото товара Стул Венера диамант велюр изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99034
14 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Венера диамант велюр изумрудный

В наличии 69 шт.
Стул Венера диамант вельвет пыльно-розовыйНастоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99027
14 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Венера диамант вельвет пыльно-розовый

В наличии 4 шт.
Стул Хит 20мм - кожзамНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69029
2 350 ₽
11

Стул Хит 20мм - кожзам

Стул Патрик 20ммНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19021
2 760 ₽
106Хит

Стул Патрик 20мм

С этим товаром покупают
Подстолье чугунное ЭвереттНастоящее фото товара Подстолье чугунное Эверетт, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена
6

Подстолье чугунное Эверетт

Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, красная, произведённого компанией ChiedoCover
от550
Оптовая цена
10

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, красная

Торшер Светодиодный ГуффинНастоящее фото товара Торшер Светодиодный Гуффин, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
8

Торшер Светодиодный Гуффин

Люстра потолочная светодиодная с пультом СтарлайтНастоящее фото товара Люстра потолочная светодиодная с пультом Старлайт, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
6

Люстра потолочная светодиодная с пультом Старлайт

Настоящее фото товара Металлический шкаф КД-814, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена
11

Металлический шкаф КД-814

Настоящее фото товара Металлический стул Курт, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена
13

Металлический стул Курт