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Кресло Bund Lounge Chair

Артикул: CH-050-306
10 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Глубина815 мм
  • Высота870 мм
  • ОбивкаРогожка Austin 02 beige
  • Материалдерево, рогожка
  • Цветбежевый, коричневый
  • Страна изготовленияРоссия

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