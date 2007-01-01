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Настоящее фото товара Кресло Банд Лаундж Чеир, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Банд Лаундж Чеир
30 оценок
80 790
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Кресло Банд Лаундж Чеир

Артикул: CH-050-306
30 оценок
Основные характеристики
  • Ширина630 мм
  • Глубина815 мм
  • Высота870 мм
  • Материалдерево, рогожка
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Банд Лаундж Чеир - современная модель для кафе и офисов.

Подходит для: зоны ожидания, кафе, переговорные.

Преимущества:

- стильный внешний вид
- удобная посадка
- универсальность

Кресло можно изготовить под интерьер вашего проекта:

- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах

Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 6-ти кресел

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Глубина815 мм
  • Высота870 мм
  • Материалдерево, рогожка
  • Цветбежевый, коричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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