Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина630 мм
- Глубина815 мм
- Высота870 мм
- ОбивкаРогожка Austin 02 beige
- Материалдерево, рогожка
- Цветбежевый, коричневый
- Страна изготовленияРоссия
Кресло Клуб
Кресло Виго
Кресло Дакота
Кресло Камила
Кресло Денди с английской утяжкой
Полукресло Лофт, жаккард Fulda 05
Полукресло Самбука
Полукресло Флорида
Диван кресло Хэнк
Диван кресло Лимерик для ресторана
Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий
Кресло игровое VIKING-11, синее
Кресло офисное TopChairs Clerk черное
Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, коричневый, жаккард коричневый
Стул Офисный с пюпитром