Характеристики товара
Описание
Стул Фил с тканевой обивкой используется в комплекте с обеденным или письменным столом. Модель сочетает в себе современность, надежность и простоту конструкции. Обивка из рогожки считается прочной и износостойкой тканью. Данный стул прослужит вам долгие годы, не занимая большого времени для его ухода.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина530 мм
- Ширина520 мм
- Высота770 мм
- Вес7 кг
- Материал ножекметалл
- Обивкарогожка
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет