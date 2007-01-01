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Настоящее фото товара Стул Фил, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Фил
54 оценки
4 9904
5 190 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Стул Фил

Артикул: CH-001-575
54 оценки
Основные характеристики
  • Длина530 мм
  • Ширина520 мм
  • Высота770 мм
  • Вес7 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Фил с тканевой обивкой используется в комплекте с обеденным или письменным столом. Модель сочетает в себе современность, надежность и простоту конструкции. Обивка из рогожки считается прочной и износостойкой тканью. Данный стул прослужит вам долгие годы, не занимая большого времени для его ухода.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина530 мм
  • Ширина520 мм
  • Высота770 мм
  • Вес7 кг
  • Материал ножекметалл
  • Обивкарогожка

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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