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Стул Тони, искусственный мех

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Характеристики товара

Описание

  • Обивка – искусственный мех "Esckimo 01"
  • Ноги – паук "RAL 1036"

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина520 мм
  • Глубина600 мм
  • Вес7,3 кг

Выполненные заказы

Стул Тони
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