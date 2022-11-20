Характеристики товара
Описание
- Обивка – искусственный мех "Esckimo 01"
- Ноги – паук "RAL 1036"
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина520 мм
- Глубина600 мм
- Вес7,3 кг
Стул барный Премьер молочный
Комплект Такер, 4 белых стула
Стул складной Мармарис, белый
Стул пластиковый Cool, белый
Кресло пластиковое Costa, белый
Стул пластиковый Cross, белый
Кресло LIBRA SOFT белое
Стул Форли белый
Кресло пластиковое складное Darsena, белый
Стул ABNER экокожа белая
Стул пластиковый Bora Bistrot, белый
Подвесное кресло-конон Encase Wicker
Офисное кресло, ткань Elain фуксия
Стул FEEL (НА 4 НОЖКАХ)
Стол раскладной Diamond 160, итальянская керамика черный
Стул Amaretto, античный графит/ черный каркас
Стул Кьявари пластиковый NEW, золотой