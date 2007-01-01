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Настоящее фото товара Стул Колин, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Колин, серый
26 оценок
12 59031
17 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Колин, серый - фото 1Стул Колин, серый - фото 2Стул Колин, серый - фото 3Стул Колин, серый - фото 4Стул Колин, серый - фото 5Стул Колин, серый - фото 6
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Стул Колин, серый

Артикул: CH-051-586
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина470 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота790 мм
  • Ширина сиденья570 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Колин серый ножки черные металл

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота790 мм
  • Ширина сиденья570 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес5.6 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки830 мм
  • Высота упаковки580 мм
  • Глубина упаковки610 мм
  • Вес упаковки13.2 кг
  • Объём упаковки0.29 м3
  • Габариты упаковки для логистики830
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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