Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина440 мм
- Глубина500 мм
- Высота900 мм
- Ширина сиденья435 мм
- Глубина сиденья330 мм
- Высота до сиденья600 мм
- Вес5.5 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки500 мм
- Высота упаковки500 мм
- Глубина упаковки920 мм
- Вес упаковки11 кг
- Объём упаковки0.24 м3
- Габариты упаковки для логистики500
- Изделия стопируютсяНет