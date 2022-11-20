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Стул Мила Диамант, флок Emmanuelle Mint, cтаринный орех - фото 1Стул Мила Диамант, флок Emmanuelle Mint, cтаринный орех - фото 2Стул Мила Диамант, флок Emmanuelle Mint, cтаринный орех - фото 3

Стул Мила Диамант, флок Emmanuelle Mint, cтаринный орех

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал - Флок Emmanuelle Mint
Цвет ножек - Старинный орех

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Основные характеристики

  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина620 мм
  • Вес6,3 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветсерый

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