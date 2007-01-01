Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Мила Диамант, флок Иммануелле Минт, cтаринный орех, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Мила Диамант, флок Иммануелле Минт, cтаринный орех
90 оценок
7 790
Товар в корзине. Перейти
Стул Мила Диамант, флок Иммануелле Минт, cтаринный орех - фото 1Стул Мила Диамант, флок Иммануелле Минт, cтаринный орех - фото 2Стул Мила Диамант, флок Иммануелле Минт, cтаринный орех - фото 3Стул Мила Диамант, флок Иммануелле Минт, cтаринный орех - фото 4Стул Мила Диамант, флок Иммануелле Минт, cтаринный орех - фото 5Стул Мила Диамант, флок Иммануелле Минт, cтаринный орех - фото 6Стул Мила Диамант, флок Иммануелле Минт, cтаринный орех - фото 7Стул Мила Диамант, флок Иммануелле Минт, cтаринный орех - фото 8
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Мила Диамант, флок Иммануелле Минт, cтаринный орех производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Мила Диамант, флок Иммануелле Минт, cтаринный орех производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Мила Диамант, флок Иммануелле Минт, cтаринный орех производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Мила Диамант, флок Иммануелле Минт, cтаринный орех производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Мила Диамант, флок Иммануелле Минт, cтаринный орех производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Мила Диамант, флок Иммануелле Минт, cтаринный орех производства ChiedoCover
+1Реальное изображение товара 7 Стул Мила Диамант, флок Иммануелле Минт, cтаринный орех производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

Подробнее

Стул Мила Диамант, флок Иммануелле Минт, cтаринный орех

Артикул: CH-030-011
90 оценок
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул УНО, черный
Фотография товара Стул УНО, черный от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Мила, шенилл ОНТАРИО аква сиа, светлый орех
Фотография товара Стул Мила, шенилл ОНТАРИО аква сиа, светлый орех от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Материал - Флок Emmanuelle Mint
Цвет ножек - Старинный орех

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес6,3 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Мягкий стул Моди от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкий стул Моди, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена

Мягкий стул Моди

95
Распродажа
Фотография товара Стул Мехико, серый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мехико, серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от9 59027
12 990 ₽Оптовая цена

Стул Мехико, серый велюр

54
В наличии 1 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Руби, велюр желтый, каркас бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Руби, велюр желтый, каркас бук, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49017
6 590 ₽

Стул Руби, велюр желтый, каркас бук

13
Фотография товара Стул барный Grace Ткань Темно-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Grace Ткань Темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
6 750
Оптовая цена

Стул барный Grace Ткань Темно-коричневый

11
  • серый
  • черный
  • коричневый, черный
  • зеленый, черный
В наличии 13 шт.
Фотография товара Стул Румба, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Румба, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 490
Оптовая цена

Стул Румба, коричневый

13
В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Стул Дарни 15, серый, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена

Стул Дарни 15, серый, каркас черный

6
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Олис, велюр ньютон блу, металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Олис, велюр ньютон блу, металл, произведённого компанией ChiedoCover
3 9905
4 190 ₽

Стул Олис, велюр ньютон блу, металл

5
Настоящее фото товара Стул мягкий поворотный, золотой, велюр, каркас металл, произведённого компанией ChiedoCover
6 490

Стул мягкий поворотный, золотой, велюр, каркас металл

12
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стул на металлокаркасе Техас 1 поворотный светло-серый / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Техас 1 поворотный светло-серый / черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 290

Стул на металлокаркасе Техас 1 поворотный светло-серый / черный

6
  • серый, черный
  • бежевый, черный
Распродажа
Фотография товара Стул Тюльпан, велюр Велютто 29, каркас металл черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан, велюр Велютто 29, каркас металл черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 89026
9 190 ₽

Стул Тюльпан, велюр Велютто 29, каркас металл черный

14

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Магнус, Velvet бежевый/ вишня от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Магнус, Velvet бежевый/ вишня, произведённого компанией ChiedoCover
от25 390
Оптовая цена

Кресло Магнус, Velvet бежевый/ вишня

37
Фотография товара Кресло Женева от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Женева, произведённого компанией ChiedoCover
10 390

Кресло Женева

8
Фотография товара Кресло Рэмо венге, голубое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Рэмо венге, голубое, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Рэмо венге, голубое

40
Фотография товара Кресло Альтар, пластик, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Альтар, пластик, черный, произведённого компанией ChiedoCover
12 090

Кресло Альтар, пластик, черный

14
В наличии 293 шт.
Фотография товара Кресло Cloud D80 Top-gun от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Cloud D80 Top-gun, произведённого компанией ChiedoCover
от46 390
Оптовая цена

Кресло Cloud D80 Top-gun

5
Фотография товара Кресло офисное Direct EX-580, рециклированная кожа, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Direct EX-580, рециклированная кожа, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от31 590
Оптовая цена

Кресло офисное Direct EX-580, рециклированная кожа, черный

13
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло Апсис от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Апсис, произведённого компанией ChiedoCover
20 390

Кресло Апсис

7
Фотография товара Кресло Тусон, кожзам Galaxy light grey, морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Тусон, кожзам Galaxy light grey, морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990

Кресло Тусон, кожзам Galaxy light grey, морилка черная

14
  • бежевый
  • голубой
  • серый
Фотография товара Кресло Сета, барные ножки, розовый, черный, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сета, барные ножки, розовый, черный, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
6 390

Кресло Сета, барные ножки, розовый, черный, велюр

14
Фотография товара Кресло Энез мини, голубое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Энез мини, голубое, произведённого компанией ChiedoCover
от39 390
Оптовая цена

Кресло Энез мини, голубое

11

Другие товары из раздела мягкие стулья

Распродажа
Фотография товара Стул-полукресло Emil, латте с золотыми ножками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-полукресло Emil, латте с золотыми ножками, произведённого компанией ChiedoCover
от25 4907
27 320 ₽Оптовая цена

Стул-полукресло Emil, латте с золотыми ножками

8
  • бежевый
  • желтый
В наличии 22 шт.
Настоящее фото товара Стул Элис Бар скуар, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Стул Элис Бар скуар, зеленый

8
В наличии 19 шт.
Настоящее фото товара Стул Терра Скуар, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена

Стул Терра Скуар, бежевый

15
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Стул Терра Бар скуар, синий, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена

Стул Терра Бар скуар, синий

11
В наличии 26 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий, янтарный, велюр, каркас металл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 090

Стул мягкий, янтарный, велюр, каркас металл, белый

11
Настоящее фото товара Стул Старс ЛС, каркас черный, велюр фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Стул Старс ЛС, каркас черный, велюр фиолетовый

14
Настоящее фото товара Стул Старс В.С, каркас белый, кожа белая, произведённого компанией ChiedoCover
12 490

Стул Старс В.С, каркас белый, кожа белая

5
Фотография товара Стул полубарный Логан СН, велюр, изумрудный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Логан СН, велюр, изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
9 990

Стул полубарный Логан СН, велюр, изумрудный

14
В наличии 46 шт.
Фотография товара Стул Мускус, пирамида, велюр, бежевый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мускус, пирамида, велюр, бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул Мускус, пирамида, велюр, бежевый, черный

7
Новинка
Фотография товара Стул Денер черный/ткань коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Денер черный/ткань коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
27 790

Стул Денер черный/ткань коричневый

14
  • бежевый, черный
  • коричневый, черный
  • белый, черный
  • серый, черный

Товар в корзине

Стул Мила Диамант, флок Иммануелле Минт, cтаринный орех
Стул Мила Диамант, флок Иммануелле Минт, cтаринный орех
от 7 790
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Магнус, Velvet бежевый/ вишня от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Магнус, Velvet бежевый/ вишня, произведённого компанией ChiedoCover
от25 390
Оптовая цена

Кресло Магнус, Velvet бежевый/ вишня

37
Фотография товара Кресло Женева от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Женева, произведённого компанией ChiedoCover
10 390

Кресло Женева

8
Фотография товара Кресло Рэмо венге, голубое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Рэмо венге, голубое, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Рэмо венге, голубое

40
Фотография товара Кресло Альтар, пластик, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Альтар, пластик, черный, произведённого компанией ChiedoCover
12 090

Кресло Альтар, пластик, черный

14
В наличии 293 шт.

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности