Распродажа
от25 490₽7
27 320 ₽Оптовая цена
Стул-полукресло Emil, латте с золотыми ножками
В наличии 22 шт.
8 190₽
Оптовая цена
Стул Элис Бар скуар, зеленый
В наличии 19 шт.
9 090₽
Оптовая цена
Стул Терра Скуар, бежевый
В наличии 3 шт.
10 490₽
Оптовая цена
Стул Терра Бар скуар, синий
В наличии 26 шт.
6 090₽
Стул мягкий, янтарный, велюр, каркас металл, белый
11 690₽
Стул Старс ЛС, каркас черный, велюр фиолетовый
12 490₽
Стул Старс В.С, каркас белый, кожа белая
9 990₽
Стул полубарный Логан СН, велюр, изумрудный
В наличии 46 шт.
5 190₽
Стул Мускус, пирамида, велюр, бежевый, черный
Новинка
27 790₽
Стул Денер черный/ткань коричневый