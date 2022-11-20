Характеристики товара
Описание
Материал - Флок Emmanuelle Mint
Цвет ножек - Старинный орех
Основные характеристики
- Высота810 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина550 мм
- Глубина620 мм
- Вес6,3 кг
- Материал сиденьявелюр
- Цветсерый
Материал - Флок Emmanuelle Mint
Цвет ножек - Старинный орех
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Хит 25мм - золото, синяя корона
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг серый
Стул Хит 25мм - рогожка бежевая
Стул Кроссбэк, светлый орех
Стул Виота 210, фуксия
Стул Меган велюр пыльно-синий
Стул Винус NEW, пластиковый, жемчужный
Стул Кьявари Белый, деревянный
Стул Хит 25мм - золото, зеленый ромб
Стул Хит 25мм - красное дерево, шенилл бежевый
Стул Кьявари Телегрей, деревянный
Стул барный Фокс 75 белый
Стул барный Фокс 75 красный
Стул прозрачный барный Фокс 75 серый