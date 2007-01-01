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Настоящее фото товара Стул Марк, велюр желтый, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Марк, велюр желтый, металлические ножки
58 оценок
5 99015
6 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Марк, велюр желтый, металлические ножки - фото 1Стул Марк, велюр желтый, металлические ножки - фото 2Стул Марк, велюр желтый, металлические ножки - фото 3Стул Марк, велюр желтый, металлические ножки - фото 4Стул Марк, велюр желтый, металлические ножки - фото 5Стул Марк, велюр желтый, металлические ножки - фото 6Стул Марк, велюр желтый, металлические ножки - фото 7Стул Марк, велюр желтый, металлические ножки - фото 8Стул Марк, велюр желтый, металлические ножки - фото 9Стул Марк, велюр желтый, металлические ножки - фото 10Стул Марк, велюр желтый, металлические ножки - фото 11Стул Марк, велюр желтый, металлические ножки - фото 12Стул Марк, велюр желтый, металлические ножки - фото 13Стул Марк, велюр желтый, металлические ножки - фото 14Стул Марк, велюр желтый, металлические ножки - фото 15Стул Марк, велюр желтый, металлические ножки - фото 16Стул Марк, велюр желтый, металлические ножки - фото 17Стул Марк, велюр желтый, металлические ножки - фото 18Видеообзор стула Марк с разборным основанием производства ChiedoCover - видео 19Стул Марк производства ChiedoCover - видео 20
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Реальное изображение товара 2 Стул Марк, велюр желтый, металлические ножки производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Марк, велюр желтый, металлические ножки производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Марк, велюр желтый, металлические ножки производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Марк, велюр желтый, металлические ножки производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Марк, велюр желтый, металлические ножки производства ChiedoCover
+58Реальное изображение товара 7 Стул Марк, велюр желтый, металлические ножки производства ChiedoCover
Распродажа

Стул Марк, велюр желтый, металлические ножки

Артикул: CH-016-936
58 оценок
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Вес8,6 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветжелтый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииИнструкция по сборке
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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