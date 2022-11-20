Фотография Полукресло Самбука, черный гобелен от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Полукресло Самбука, черный гобелен

4.8
Оптовая цена
19 590 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Полукресло Самбука, черный гобелен
Полукресло Самбука, черный гобелен
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Полукресло Самбука, черный гобелен

4.8
19590 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Ширина640 мм
  • Глубина670 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Материал сиденьягобелен
  • Цветчерный

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