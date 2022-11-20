Стул Мила, фисташковый
7 540 ₽
Обивка: Teddy 029
Стул Хит 25мм - золото, бежевая корона
Кресло оператора на черном основании
Стул складной пластиковый Кейт
Стул пластиковый Рекс, зеленый
Подставка для ног Гилберт
Трибуна для выступлений - 8
Трибуна для выступлений - 9
Трибуна мобильная - 1
Трибуна для выступлений - 10
Трибуна переносная - 1
Столовая группа, стол Престиж, стулья Ким х3
Столовая группа, стол Престиж, стулья Ким х4
Столовая группа, стол Бостон, стулья Киви х4
Столовая группа, стол Бостон, стулья Киви х3
Столовая группа, стол Бостон, стулья Такер белые х3
Стул Маллин, велюр зеленый
Стул Кьявари Белый, деревянный