Стул Мила, фисташковый

8 оценок

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Стул Мила, фисташковый

5
7 540 ₽
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Характеристики товара

Описание

Обивка: Teddy 029

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Основные характеристики

  • Материал сиденьявелюр
  • Высота835 мм
  • Ширина570 мм
  • Глубина635 мм
  • Высота до сиденья460 мм

Популярные варианты обивки

Слоновая костьСлоновая кость
0909
221/08 мальборо221/08 мальборо
LilacLilac
Montana 273Montana 273
WhiteWhite
CreamCream
666666
0404
ecruecru
chocolatechocolate
1414
88
4141
2626
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