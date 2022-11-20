Стол ВОЯЖ, 2000x800

6 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стол ВОЯЖ, 2000x800

4.8
44 690 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стол ВОЯЖ, 1600x800
Стол ВОЯЖ, 1600x800
Следующий Кофейный стол ЛАУНЖ
Кофейный стол ЛАУНЖ

Характеристики товара

Описание

Большой обеденный стол из искусственного ротанга «Вояж», 200x80 подойдёт для столовой зоны просторных квартир или обеденной зоны на открытой веранде. Подходит для большого застолья.

Он прекрасно сочетается с креслами и диванами из той же коллекции. В небольшую нишу под столом можно убрать мелкие предметы. Не требует особого ухода, не боится больших нагрузок и воды, не выгорает на солнце.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина2000 мм
  • Ширина800 мм
  • Материалротанг
  • Высота740 мм
  • Вес35 кг

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800х900, венге 26мм, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 7902
5 890 ₽
14

Стол Лидер 2, 1800х900, венге 26мм, черный

Стол Lima 160Настоящее фото товара Стол Lima 160, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590
Оптовая цена
11

Стол Lima 160

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500х900мм, влагостойкая ЛДСП, орех, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
10

Стол Лидер 1, 1500х900мм, влагостойкая ЛДСП, орех, каркас черный

В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стол школьный LP/5.1, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена
6

Стол школьный LP/5.1

Настоящее фото товара Стол школьный LP/6, произведённого компанией ChiedoCover
18 790
Оптовая цена
13

Стол школьный LP/6

Настоящее фото товара Стол школьный LP/6.1, произведённого компанией ChiedoCover
14 190
Оптовая цена
13

Стол школьный LP/6.1

Настоящее фото товара Стол регулируемый LPC/10, произведённого компанией ChiedoCover
8 590
Оптовая цена
9

Стол регулируемый LPC/10

Настоящее фото товара Стол регулируемый LPC/10.1, произведённого компанией ChiedoCover
10 890
Оптовая цена
8

Стол регулируемый LPC/10.1

Стол ОРИОН-9, коричневый, 850x700Настоящее фото товара Стол ОРИОН-9, коричневый, 850x700, произведённого компанией ChiedoCover
23 390
Оптовая цена
9

Стол ОРИОН-9, коричневый, 850x700

Другие товары из раздела столы из ротанга оптом

Журнальный стол ЛАУНЖ, 950x650Настоящее фото товара Журнальный стол ЛАУНЖ, 950x650, произведённого компанией ChiedoCover
18 790
Оптовая цена
6

Журнальный стол ЛАУНЖ, 950x650

Журнальный стол ЛАУНЖ, 1380x720Настоящее фото товара Журнальный стол ЛАУНЖ, 1380x720, произведённого компанией ChiedoCover
24 990
Оптовая цена
9

Журнальный стол ЛАУНЖ, 1380x720

Журнальный стол ЛАУНЖ, 1000x1000Настоящее фото товара Журнальный стол ЛАУНЖ, 1000x1000, произведённого компанией ChiedoCover
25 290
Оптовая цена
7

Журнальный стол ЛАУНЖ, 1000x1000

Стол ЛАУНЖ, 2000x1000Настоящее фото товара Стол ЛАУНЖ, 2000x1000, произведённого компанией ChiedoCover
56 690
Оптовая цена
9

Стол ЛАУНЖ, 2000x1000

Стол ЛАУНЖ, 1600x800Настоящее фото товара Стол ЛАУНЖ, 1600x800, произведённого компанией ChiedoCover
42 390
Оптовая цена
15

Стол ЛАУНЖ, 1600x800

Настоящее фото товара Стол уличный Агиос, произведённого компанией ChiedoCover
8 490
Оптовая цена
8

Стол уличный Агиос

Настоящее фото товара Стол уличный Океан, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена
12

Стол уличный Океан

Настоящее фото товара Стол уличный Севу, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена
12

Стол уличный Севу

Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Штайн-2, произведённого компанией ChiedoCover
15 690
Оптовая цена
9

Комплект уличной мебели Штайн-2

Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Штайн-3, произведённого компанией ChiedoCover
15 690
Оптовая цена
15

Комплект уличной мебели Штайн-3