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Стул Cherner

Артикул: CH-050-272
10 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота800 мм
  • Материал каркасадерево

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