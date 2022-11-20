Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина470 мм
- Глубина550 мм
- Высота800 мм
- Материал каркасадерево
Стул Ресничка
стул Safir, Elegancia/ черный каркас
Стул Topas, Elegancia беж/ старинный орех
Стул Kenner 130М, белый/ экокожа белая
Стул полубарный Тревер, ткань ниагара
Стул Safir, гобелен Аррабес, старинный орех
Стул с мягким сиденьем Арфа
Стул с мягким сиденьем Сенатор
Стул с мягким сиденьем Соната
Стул с мягким сиденьем Сакура
Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый
Комплект Стол с фуршетной юбкой
Стол складной круглый 150/74
Стол Лидер 4, D700
Стол Демавенд, дуб натуральный, массив
Стол Катмай, дуб беленый, массив
Стол раздвижной Раунд, дуб беленый, массив, цвет опоры белый
Стул Такер, патина, с бежевой подушкой
Комплект Такер, 4 черных стула
Комплект Такер, 4 стула синий, голубой, белый, бук
Стул Хит 25мм с подлокотниками
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая