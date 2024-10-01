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Стул Borneo, светло-серый, кожа

Артикул: CH-066-710
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул-полукресло Borneo выполнен из прессованной натуральной кожи на массивной опоре из черного металла с позолоченными наконечниками.

Прострочка на внешней спинке стула - один из интересных дизайнерских приемов, который подчеркивает внимание к деталям.
Такой элемент дизайна придает стулу свою изюминку и делает его настоящим объектом искусства в интерьере.



Вследствие таких особенностей, как форма спинки,плавно переходящая в подлокотники, стул Borneo становится не просто функциональной мебелью, но настоящим украшением и статусным элементом в любом помещении.
Данная модель способна подчеркнуть индивидуальность и хороший вкус своего владельца, создавая впечатление роскоши и изыска.



Кроме того, стоит отметить, что стул-полукресло Borneo не только красив, но и удобен в использовании.
Благодаря своей конструкции и качественным материалам, из которых он изготовлен, этот стул обеспечивает оптимальную поддержку спины и комфортное положение тела в течение длительного времени.



Стулья поставляются в собранном виде.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина490 мм
  • Ширина570 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес9 кг
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

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