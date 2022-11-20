Товар в корзине. Перейти
Стул Эвита мятный - фото 1Стул Эвита мятный - фото 2Стул Эвита мятный - фото 3Стул Эвита мятный - фото 4Стул Эвита мятный - фото 5

Стул Эвита мятный

127 оценокХит продаж
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Брайан бежевый
Стул Брайан бежевый
Следующий Стул Эвита темно-серый
Стул Брайан бежевый

Характеристики товара

Описание

Стильный кухонный стул с оригинальной формой спинки, высокой поддержкой и подлокотниками. В качестве обивки используется мягкий велюр. Металлический каркас золотого цвета огибает спинку и выступает аккуратным акцентом модели. Широкое сиденье обеспечивает удобную посадку и уют.

1 коробка / 2 шт.

Габариты: 86*58*63CM

Вес брутто: 15,5 кг.

Объем: 0,31 м3

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Ширина580 мм
  • Глубина550 мм
  • Вес6.5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Цветголубой
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки860 мм
  • Высота упаковки580 мм
  • Глубина упаковки630 мм
  • Объём упаковки0.31 м3
  • Вес упаковки15.50 кг

Похожие товары

Стул Эвита темно-серыйНастоящее фото товара Стул Эвита темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 99042
23 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Эвита темно-серый

В наличии 70 шт.
Стул Эвита зеленыйНастоящее фото товара Стул Эвита зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99038
23 990 ₽Оптовая цена
8

Стул Эвита зеленый

В наличии 20 шт.
Стул Полин светло-серыйНастоящее фото товара Стул Полин светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 99042
23 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Полин светло-серый

В наличии 48 шт.
Стул Полин темно-синийНастоящее фото товара Стул Полин темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от13 99042
23 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Полин темно-синий

В наличии 4 шт.
Стул Элис мятныйНастоящее фото товара Стул Элис мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99046
23 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Элис мятный

В наличии 21 шт.
Стул Элис розовыйНастоящее фото товара Стул Элис розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99046
23 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Элис розовый

Стул Элис полубарный мятныйНастоящее фото товара Стул Элис полубарный мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99041
24 990 ₽Оптовая цена
124Хит

Стул Элис полубарный мятный

В наличии 31 шт.
Стул Элис полубарный темно-синийНастоящее фото товара Стул Элис полубарный темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99041
24 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Элис полубарный темно-синий

В наличии 16 шт.
Стул Дейзи розовыйНастоящее фото товара Стул Дейзи розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99069
24 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Дейзи розовый

В наличии 53 шт.
Стул Дейзи мятныйНастоящее фото товара Стул Дейзи мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99069
24 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Дейзи мятный

В наличии 34 шт.
Другие товары из разделапо расположению
Стул Брайан темно-серыйНастоящее фото товара Стул Брайан темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99038
23 990 ₽Оптовая цена
12

Стул Брайан темно-серый

В наличии 31 шт.
Настоящее фото товара Стул Malawi, синий, тк.BL86, произведённого компанией ChiedoCover
22 890
Оптовая цена
15

Стул Malawi, синий, тк.BL86

Настоящее фото товара Стул Prince velvet, темно-синий, ножки орех, BL86, произведённого компанией ChiedoCover
24 690
Оптовая цена
9

Стул Prince velvet, темно-синий, ножки орех, BL86

Настоящее фото товара Стул Prince velvet, медовый, ножки белые, BL68, произведённого компанией ChiedoCover
24 690
Оптовая цена
10

Стул Prince velvet, медовый, ножки белые, BL68

Стул Хит 25мм с полкой для бумагНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
14

Стул Хит 25мм с полкой для бумаг

Стул Офисный с пюпитромНастоящее фото товара Стул Офисный с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
10

Стул Офисный с пюпитром

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стол уличный Бистро, произведённого компанией ChiedoCover
от19 090
Оптовая цена
12

Стол уличный Бистро

Настоящее фото товара Стол уличный Фьюри, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена
12

Стол уличный Фьюри

Чехол 44 бархатНастоящее фото товара Чехол 44 бархат, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
14

Чехол 44 бархат

Чехол 46 на мягкий стулНастоящее фото товара Чехол 46 на мягкий стул, произведённого компанией ChiedoCover
от590
15

Чехол 46 на мягкий стул

Настоящее фото товара Диван Нео, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390
Оптовая цена
6

Диван Нео

Настоящее фото товара Гирлянда из лампочек Карнавал Пастель, 20 ламп, разноцветные, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена
5

Гирлянда из лампочек Карнавал Пастель, 20 ламп, разноцветные

Столешница Дуолит, круг 40Настоящее фото товара Столешница Дуолит, круг 40, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
Оптовая цена
5

Столешница Дуолит, круг 40