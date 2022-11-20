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Стул Gabi

Артикул: CH-050-197
10 оценок
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Стул барный Wendy

Характеристики товара

Описание

Материал сиденья - рогожка светло-серого цвета, материал спинки экокожа коричневого цвета, материал ножек - металл, цвет черный.

Размер упаковки: 73х62х45 см.

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Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Высота спинки370 мм
  • Вес6.2 кг
  • Материалметалл
  • Материал сиденьярогожка
  • Цветсерый, черный, бордовый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки730 мм
  • Высота упаковки620 мм
  • Глубина упаковки450 мм
  • Объём упаковки0.20 м3

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