Характеристики товара
Описание
Материал сиденья - рогожка светло-серого цвета, материал спинки экокожа коричневого цвета, материал ножек - металл, цвет черный.
Размер упаковки: 73х62х45 см.
Основные характеристики
- Ширина520 мм
- Глубина590 мм
- Высота810 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Высота спинки370 мм
- Вес6.2 кг
- Материалметалл
- Материал сиденьярогожка
- Цветсерый, черный, бордовый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки730 мм
- Высота упаковки620 мм
- Глубина упаковки450 мм
- Объём упаковки0.20 м3