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Стул барный Флинт Комфорт

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1100 мм
  • Высота до сиденья790 мм
  • Ширина400 мм
  • Глубина510 мм
  • Вес5 кг
  • Страна изготовленияРоссия

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