Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1100 мм
- Высота до сиденья790 мм
- Ширина400 мм
- Глубина510 мм
- Вес5 кг
- Страна изготовленияРоссия
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