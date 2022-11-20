Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина660 мм
- Высота1190 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Вес14.47 кг
- Объем0.145 л
- Материал ножекХромированный металл
- Количество мест1
- Страна изготовленияКитай
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул Диана велюр оранжевыйВ наличии 52 шт.
Стул обеденный Batista, мятныйВ наличии 72 шт.
Стул обеденный Batista, зеленыйВ наличии 26 шт.
Стул обеденный Batista, серыйВ наличии 37 шт.
Стул Рансол серый / черный глянецВ наличии 1 шт.
Стул полубарный Dave латтеВ наличии 1 шт.
Стул полубарный Leo кофейныйВ наличии 12 шт.
Стул Paola зеленый с жаккардомВ наличии 24 шт.
Стул Bruno ярко-зеленый с жаккардомВ наличии 28 шт.
Стул Bruno винныйВ наличии 8 шт.
Стул Наполеон Белый, деревянныйВ наличии 2 шт.
Стул LOKI экокожа зеленый x2
Бескаркасный диван Easy - 100/100
Стул 239R, микровелюр желтый
Стул Oolong, бордовый
Люстра Ragno, черный, 6 светильников
Стул Челси черный / темно-серыйВ наличии 30 шт.
Стул обеденный Olav серый x2
Стул Multicolor, деревянныйВ наличии 30 шт.
Стул Fog с подушкой, пластик серо-зеленыйВ наличии 11 шт.
Стул Asp, темно-серый, велюр, черный каркасВ наличии 25 шт.
Стул Chilli Square, велюр, черный каркасВ наличии 173 шт.
Стул Cira велюр, черный каркасВ наличии 176 шт.
Стул Tehas экокожа, серо-белыйВ наличии 148 шт.
Стул Tehas экокожа, серо-черничныйВ наличии 124 шт.
Стул Tehas RU экокожа, синяя стальВ наличии 68 шт.