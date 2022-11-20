Товар в корзине. Перейти
Кровать SleepBox Velvet Milk - фото 1Кровать SleepBox Velvet Milk - фото 2Кровать SleepBox Velvet Milk - фото 3Кровать SleepBox Velvet Milk - фото 4Кровать SleepBox Velvet Milk - фото 5Кровать SleepBox Velvet Milk - фото 6

Кровать SleepBox Velvet Milk

9 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло руководителя "Grand" Black, искусственная чёрная кожа + серая сетка
Кресло руководителя "Grand" Black, искусственная чёрная кожа + серая сетка
Следующий Кровать SleepBox Dark Beige
Кресло руководителя "Grand" Black, искусственная чёрная кожа + серая сетка

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота390 мм
  • Ширина990/1290/1490/1690/1890 мм
  • Длина2000/2100 мм
  • Материал каркасасосна
  • Цветбежевый

Варианты размеров

Габариты, мм Спальное место, мм Стоимость, руб
1030*2080 900*2000 14990
1330*2080 1200*2000 17990
1530*2080 1400*2000 18990
1730*2080 1600*2000 19990
1930*2080 1800*2000 22990

Похожие товары

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Морена, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Морена

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Рино, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
6

Кровать без подъёмного механизма Рино

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Карелия, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
12

Кровать без подъёмного механизма Карелия

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
13

Кровать без подъёмного механизма Bauhaus

Настоящее фото товара Кровать Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
10

Кровать Виктория

Настоящее фото товара Кровать куб Метис, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
8

Кровать куб Метис

Настоящее фото товара Кровать куб Ома, произведённого компанией ChiedoCover
от69 890
7

Кровать куб Ома

Настоящее фото товара Кровать куб Магера, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
15

Кровать куб Магера

Настоящее фото товара Кровать куб Арди, произведённого компанией ChiedoCover
от48 590
15

Кровать куб Арди

С этим товаром покупают
Стол Лидер 3, черныйНастоящее фото товара Стол Лидер 3, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49016
5 290 ₽
93Хит

Стол Лидер 3, черный

Стул БорноНастоящее фото товара Стул Борно, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
84Хит

Стул Борно

Стул Феникс Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Феникс Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 69021
5 890 ₽Оптовая цена
125Хит

Стул Феникс Прозрачный, пластиковый

В наличии 208 шт.
Настоящее фото товара Секция стульев 03, произведённого компанией ChiedoCover
15 990
Оптовая цена
9

Секция стульев 03

Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил PalmiraНастоящее фото товара Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89015
3 390 ₽
8

Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira

Настоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Наполеон Серебро, пластиковый

Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена
14

Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый

Стул Tolix Wood со спинкой барный Серебристый матовыйНастоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой барный Серебристый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99027
9 490 ₽Оптовая цена
13

Стул Tolix Wood со спинкой барный Серебристый матовый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix Arms Soft барный серебристыйНастоящее фото товара Стул Tolix Arms Soft барный серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99043
13 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Tolix Arms Soft барный серебристый

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул Такер полубарный, серый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
8

Стул Такер полубарный, серый деревянный

Другие товары из разделамебель для гостиниц
Настоящее фото товара Кровать куб Джеймс, произведённого компанией ChiedoCover
от49 990
15

Кровать куб Джеймс

Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной серый, произведённого компанией ChiedoCover
от65 000
Оптовая цена
7

Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной серый

Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от65 000
Оптовая цена
10

Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной бежевый

Настоящее фото товара Диван Chesterfield Lux двухместный желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от49 000
Оптовая цена
6

Диван Chesterfield Lux двухместный желтый

Настоящее фото товара Диван Chesterfield Lux двухместный синий, произведённого компанией ChiedoCover
от49 000
Оптовая цена
14

Диван Chesterfield Lux двухместный синий

Диван Chesterfield Lux двухместный серыйНастоящее фото товара Диван Chesterfield Lux двухместный серый, произведённого компанией ChiedoCover
от63 490
Оптовая цена
13

Диван Chesterfield Lux двухместный серый

Тюльпан лайт, велюр серый, ножки металлНастоящее фото товара Тюльпан лайт, велюр серый, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
15

Тюльпан лайт, велюр серый, ножки металл

Раскладной диван ЛимбургНастоящее фото товара Раскладной диван Лимбург, произведённого компанией ChiedoCover
64 940
15

Раскладной диван Лимбург