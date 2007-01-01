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Настоящее фото товара Стул Франц, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Франц, зеленый
91 оценка
7 290
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Стул Франц, зеленый

Артикул: CH-050-310
91 оценка
Основные характеристики
  • Ширина480 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота850 мм
  • Ширина сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул на металлических опорах черного матового цвета. На опорах предусмотрены защитные пластиковые накладки, защищающие пол от царапин. Металлический каркас. Ткань велюр. Наполнение: формованный высокопрочный пенополиуретан.



Размер упаковки: 60*48*50 см.



Требуется сборка.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота850 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Высота спинки400 мм
  • Вес7.2 кг
  • Материал сиденьявелюр, ткань
  • Материал каркасаметалл
  • Цветзеленый, черный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки480 мм
  • Глубина упаковки500 мм
  • Объём упаковки0.14 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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