Характеристики товара
Описание
Стул на металлических опорах черного матового цвета. На опорах предусмотрены защитные пластиковые накладки, защищающие пол от царапин. Металлический каркас. Ткань велюр. Наполнение: формованный высокопрочный пенополиуретан.
Размер упаковки: 60*48*50 см.
Требуется сборка.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Глубина610 мм
- Высота850 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Высота спинки400 мм
- Вес7.2 кг
- Материал сиденьявелюр, ткань
- Материал каркасаметалл
- Цветзеленый, черный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки600 мм
- Высота упаковки480 мм
- Глубина упаковки500 мм
- Объём упаковки0.14 м3
- Изделия стопируютсяНет