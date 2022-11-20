Кресло Уни Ка 2

14 оценок

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Кресло Уни Ка 2

4.8
17 090 ₽
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Кресло Уни Ка
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Стул пластиковый Dora 263

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина590 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяпластик

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