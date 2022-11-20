Стул Версаль велюр винный

6 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стул Версаль велюр винный

4.2
9 990 ₽14 990 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стул Норман рогожка оливковый
Стул Норман рогожка оливковый
Следующий Стул Флекс велюр оливковый
Стул Норман рогожка оливковый

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 51x49x56

Вес брутто: 4,84 кг

Объем: 0,14 м3

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота935 мм
  • Ширина480 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветкрасный

С этим товаром покупают

Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89013
3 290 ₽
136Хит

Стол Лидер 1

Стол Лидер 3Настоящее фото товара Стол Лидер 3, произведённого компанией ChiedoCover
от4 8908
5 290 ₽
93Хит

Стол Лидер 3

Стул Хит 20мм с пюпитром - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с пюпитром - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от5 500
7

Стул Хит 20мм с пюпитром - алюминиевый каркас

Чехол 02Настоящее фото товара Чехол 02, произведённого компанией ChiedoCover
550
Оптовая цена
7

Чехол 02

Чехол 11, журавинкаНастоящее фото товара Чехол 11, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
от1 150
10

Чехол 11, журавинка

Стул Хит 25мм с пюпитромНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
10

Стул Хит 25мм с пюпитром

Стол Лидер 9Настоящее фото товара Стол Лидер 9, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49017
2 990 ₽
99Хит

Стол Лидер 9

Стол Лидер 11Настоящее фото товара Стол Лидер 11, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
13

Стол Лидер 11

Чехол 47Настоящее фото товара Чехол 47, произведённого компанией ChiedoCover
от490
13

Чехол 47

Чехол 29, журавинкаНастоящее фото товара Чехол 29, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
от1 250
6

Чехол 29, журавинка

Настоящее фото товара Чехол для стола 09, произведённого компанией ChiedoCover
от770
13

Чехол для стола 09

Скатерть Ричард, круглаяНастоящее фото товара Скатерть Ричард, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 610
10

Скатерть Ричард, круглая

Настоящее фото товара Стул Борно, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
84Хит

Стул Борно

Стул Хит 20ммНастоящее фото товара Стул Хит 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 9908
2 150 ₽
9

Стул Хит 20мм

Стул Хит 25мм - золото, зеленая коронаНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона, произведённого компанией ChiedoCover
от2 05011
2 280 ₽
10

Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона

Стул Кьявари Черный, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Черный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
13

Стул Кьявари Черный, деревянный

Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
11

Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый

Стул Хит 20мм - антик серебро, велюр серыйНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - антик серебро, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 9908
2 150 ₽
8

Стул Хит 20мм - антик серебро, велюр серый

Настоящее фото товара Стул Луи Гост Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
8

Стул Луи Гост Желтый, пластиковый

Стул Наполеон Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
6

Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Наполеон Золотой, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Наполеон Золотой, пластиковый

Стул Феникс Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Феникс Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 5907
5 990 ₽Оптовая цена
125Хит

Стул Феникс Прозрачный, пластиковый

Стул Хит 25мм - золото, корона краснаяНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от2 200
106Хит

Стул Хит 25мм - золото, корона красная

В наличии 200 шт.
Настоящее фото товара Стол Лидер 2, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 8908
5 290 ₽
8

Стол Лидер 2, кромка ПВХ

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, столешница МДФ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
13

Стол Лидер 1, столешница МДФ

Стол Симбиоз №21Настоящее фото товара Стол Симбиоз №21, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
100Хит

Стол Симбиоз №21

Стол Лидер 23 прямоугольныйНастоящее фото товара Стол Лидер 23 прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
80Хит

Стол Лидер 23 прямоугольный

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, уличный из реек, темный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
81Хит

Стол Лидер 1, уличный из реек, темный

Скамья Лидер 8, 1200x300, уличная из реекНастоящее фото товара Скамья Лидер 8, 1200x300, уличная из реек, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
12

Скамья Лидер 8, 1200x300, уличная из реек

Стул уличный из реек сосны, темныйНастоящее фото товара Стул уличный из реек сосны, темный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
6

Стул уличный из реек сосны, темный

Настоящее фото товара Стол складной Монифит, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена
14

Стол складной Монифит

Складной стол Виктория 180Настоящее фото товара Складной стол Виктория 180, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
9

Складной стол Виктория 180

Стол складной Хавьер 150Настоящее фото товара Стол складной Хавьер 150, произведённого компанией ChiedoCover
18 990
Оптовая цена
10

Стол складной Хавьер 150

Настоящее фото товара Стол Бристоль 120, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена
7

Стол Бристоль 120

Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красныйНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
7

Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный

Стул Хит 20мм - золото, Chateau Losange rubis Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Chateau Losange rubis , произведённого компанией ChiedoCover
от2 14011
2 390 ₽
13

Стул Хит 20мм - золото, Chateau Losange rubis

Настоящее фото товара Секция стульев 01, произведённого компанией ChiedoCover
29 990
Оптовая цена
9

Секция стульев 01

Настоящее фото товара Секция стульев 02, произведённого компанией ChiedoCover
30 750
Оптовая цена
12

Секция стульев 02

Настоящее фото товара Секция стульев 03, произведённого компанией ChiedoCover
12 590
Оптовая цена
9

Секция стульев 03

Стул ИзоНастоящее фото товара Стул Изо, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
133Хит

Стул Изо

Настоящее фото товара Стул Изо Хром, произведённого компанией ChiedoCover
2 790
Оптовая цена
11

Стул Изо Хром

Настоящее фото товара Стул Eames Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99041
4 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Eames Черный

В наличии 100 шт.
Подушка-чехол 05 на стул КьявариНастоящее фото товара Подушка-чехол 05 на стул Кьявари, произведённого компанией ChiedoCover
от790
6

Подушка-чехол 05 на стул Кьявари

Стул Кьявари Насыщенно Розовый, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Насыщенно Розовый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
8

Стул Кьявари Насыщенно Розовый, деревянный

Стул Кьявари Золото, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Золото, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
121Хит

Стул Кьявари Золото, деревянный

Стул Кьявари Коричневый, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Коричневый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
6

Стул Кьявари Коричневый, деревянный

Стул Кьявари Красное дерево, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Красное дерево, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена
12

Стул Кьявари Красное дерево, деревянный

Настоящее фото товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 5907
5 990 ₽Оптовая цена
119Хит

Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый

Настоящее фото товара Чехол для стола 19, произведённого компанией ChiedoCover
от2 220
5

Чехол для стола 19

Настоящее фото товара Чехол 81 Premium на стул Кьявари универсальный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
15

Чехол 81 Premium на стул Кьявари универсальный

Чехол 94 Premium комбинированныйНастоящее фото товара Чехол 94 Premium комбинированный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
6

Чехол 94 Premium комбинированный

Настоящее фото товара Чехол для стола 13, произведённого компанией ChiedoCover
от1 640
15

Чехол для стола 13

Подстолье чугунное МаркоНастоящее фото товара Подстолье чугунное Марко, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
103Хит

Подстолье чугунное Марко

Подстолье чугунное ВеронаНастоящее фото товара Подстолье чугунное Верона, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена
92Хит

Подстолье чугунное Верона

Настоящее фото товара Чехол 102, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
10

Чехол 102

Настоящее фото товара Чехол 103, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
6

Чехол 103

Настоящее фото товара Чехол 106, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
15

Чехол 106

Настоящее фото товара Стул Бриз, произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена
14

Стул Бриз

Настоящее фото товара Стол Равенна квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
13

Стол Равенна квадратный

Настоящее фото товара Стол Болонья 110, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
10

Стол Болонья 110

Стул Денвер 20мм - Лайт, серебро, корона синяяНастоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, серебро, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от2 040
6

Стул Денвер 20мм - Лайт, серебро, корона синяя

Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ, произведённого компанией ChiedoCover
от6 900
14

Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ

Подстолье чугунное СевильяНастоящее фото товара Подстолье чугунное Севилья, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена
6

Подстолье чугунное Севилья

Стул Кьявари Серебро, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Кьявари Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
12

Стул Кьявари Серебро, пластиковый

Настоящее фото товара Подстолье Наполи, произведённого компанией ChiedoCover
12 220
Оптовая цена
10

Подстолье Наполи

Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
33

Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый

В наличии 300 шт.
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
5

Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый

Стул Кьявари Синий, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Кьявари Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
10

Стул Кьявари Синий, пластиковый

Стул Кьявари Красный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Кьявари Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
12

Стул Кьявари Красный, пластиковый

Стул Tolix Черный патина золотоНастоящее фото товара Стул Tolix Черный патина золото, произведённого компанией ChiedoCover
6 4908
6 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Tolix Черный патина золото

В наличии 100 шт.
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый

Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена
14

Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый

Стул Tolix барный голубой матовыйНастоящее фото товара Стул Tolix барный голубой матовый, произведённого компанией ChiedoCover
6 4908
6 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Tolix барный голубой матовый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix барный серебристый матовыйНастоящее фото товара Стул Tolix барный серебристый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
6 4908
6 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Tolix барный серебристый матовый

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул Кантри, без подушки, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена
10

Стул Кантри, без подушки

Настоящее фото товара Стул алюминиевый 1201, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
10

Стул алюминиевый 1201

Настоящее фото товара Стул Стандарт с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена
13

Стул Стандарт с пюпитром

Стул Изо с пюпитром, красныйНастоящее фото товара Стул Изо с пюпитром, красный, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена
7

Стул Изо с пюпитром, красный

Настоящее фото товара Стол пластиковый квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
2 390
Оптовая цена
15

Стол пластиковый квадратный

Стул NarisawaНастоящее фото товара Стул Narisawa, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена
15

Стул Narisawa

Стол Симбиоз №21, уличный из реек, восьмигранникНастоящее фото товара Стол Симбиоз №21, уличный из реек, восьмигранник, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
15

Стол Симбиоз №21, уличный из реек, восьмигранник

Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт серыйНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 9908
2 150 ₽
6

Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт серый

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
6

Стол Лидер 1, кромка ПВХ

Настоящее фото товара Стол Лидер 2, орех, каркас - золото, произведённого компанией ChiedoCover
от4 2909
4 690 ₽
5

Стол Лидер 2, орех, каркас - золото

Настоящее фото товара Стол Лидер 3, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 9908
5 390 ₽
98Хит

Стол Лидер 3, белый

Стол Лидер 5, венгеНастоящее фото товара Стол Лидер 5, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
19

Стол Лидер 5, венге

Настоящее фото товара Стол Лидер 9, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
93

Стол Лидер 9, белый

Стул Eames Мини детский, голубойНастоящее фото товара Стул Eames Мини детский, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
2 99026
3 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Eames Мини детский, голубой

В наличии 100 шт.
Стул Наполеон Серебро, деревянныйНастоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
129Хит

Стул Наполеон Серебро, деревянный

Стул Наполеон Черный, деревянныйНастоящее фото товара Стул Наполеон Черный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена
80Хит

Стул Наполеон Черный, деревянный

Стул Наполеон Бронза, деревянныйНастоящее фото товара Стул Наполеон Бронза, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
13

Стул Наполеон Бронза, деревянный

Настоящее фото товара Стол Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
13

Стол Лофт-1

Настоящее фото товара Стол Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390
10

Стол Лофт-6

Стул Tolix Красный глянцевыйНастоящее фото товара Стул Tolix Красный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 4908
6 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Tolix Красный глянцевый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix барный Белый глянцевыйНастоящее фото товара Стул Tolix барный Белый глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 4908
6 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Tolix барный Белый глянцевый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix Arms Soft барный серебристыйНастоящее фото товара Стул Tolix Arms Soft барный серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
11 49018
13 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Tolix Arms Soft барный серебристый

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 10, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
14

Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 10

Настоящее фото товара Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 18, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
14

Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 18

Настоящее фото товара Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 20, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
11

Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 20

Стул Ститч, вельвет изумрудныйНастоящее фото товара Стул Ститч, вельвет изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
11 49012
12 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Ститч, вельвет изумрудный

В наличии 62 шт.
Настоящее фото товара Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
8

Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Луи Гост Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена
11

Стул Луи Гост Синий, пластиковый

Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена
15

Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый

Стул Dystopia Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 490
Оптовая цена
5

Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый

В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул Dystopia Филетовый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 490
Оптовая цена
15

Стул Dystopia Филетовый, пластиковый

В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Стул Лили Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
9

Стул Лили Дымчатый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Лили Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
7

Стул Лили Красный, пластиковый

Стул Лили Бежевый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Лили Бежевый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
14

Стул Лили Бежевый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кристалл Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
22 590
Оптовая цена
9

Стул Кристалл Прозрачный, пластиковый

В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Стул Кристалл Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
15 890
Оптовая цена
15

Стул Кристалл Красный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кристалл Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
22 590
Оптовая цена
14

Стул Кристалл Желтый, пластиковый

В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Стул Гиза Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
13 290
Оптовая цена
12

Стул Гиза Прозрачный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
13 990
Оптовая цена
10

Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Паризьен Голубой, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
13 990
Оптовая цена
15

Стул Паризьен Голубой, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Паризьен Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
13 990
Оптовая цена
10

Стул Паризьен Дымчатый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Во Фиолетовый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
9

Стул Во Фиолетовый, пластиковый

Стул Феникс Черный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Феникс Черный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
5

Стул Феникс Черный, пластиковый

Стул Блиц Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Блиц Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
5

Стул Блиц Прозрачный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Блиц Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
11

Стул Блиц Красный, пластиковый

Стул Блиц Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Блиц Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
6

Стул Блиц Дымчатый, пластиковый

Стул Феникс Желтый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Феникс Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
8

Стул Феникс Желтый, пластиковый

Стул Феникс Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Феникс Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
6

Стул Феникс Дымчатый, пластиковый

Стул Диана, вельвет сине-зеленыйНастоящее фото товара Стул Диана, вельвет сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
11 49018
13 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Диана, вельвет сине-зеленый

В наличии 46 шт.
Стул Квини, розовыйНастоящее фото товара Стул Квини, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Квини, розовый

В наличии 7 шт.
Стул Квини, серыйНастоящее фото товара Стул Квини, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Квини, серый

В наличии 15 шт.
Стул Кромвель, желтыйНастоящее фото товара Стул Кромвель, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
8 99036
13 990 ₽Оптовая цена
26

Стул Кромвель, желтый

В наличии 100 шт.
Стул Кромвель, мятныйНастоящее фото товара Стул Кромвель, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Кромвель, мятный

В наличии 32 шт.
Стул Кромвель, синийНастоящее фото товара Стул Кромвель, синий, произведённого компанией ChiedoCover
9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
18

Стул Кромвель, синий

В наличии 3 шт.
Стул Кромвель, фиолетовыйНастоящее фото товара Стул Кромвель, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Кромвель, фиолетовый

В наличии 72 шт.
Стул Монарх, розовыйНастоящее фото товара Стул Монарх, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
10 99022
13 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Монарх, розовый

В наличии 5 шт.
Стул Монарх, серый Настоящее фото товара Стул Монарх, серый , произведённого компанией ChiedoCover
10 99022
13 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Монарх, серый

Чехол 01 на стул Кьявари, фиолетовыйНастоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от440
8

Чехол 01 на стул Кьявари, фиолетовый

Чехол 01 на стул Кьявари, синийНастоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от440
11

Чехол 01 на стул Кьявари, синий

Чехол 52 на стул Кьявари, бирюзовыйНастоящее фото товара Чехол 52 на стул Кьявари, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от580
12

Чехол 52 на стул Кьявари, бирюзовый

Стул барный Оскар, вельвет сине-зеленыйНастоящее фото товара Стул барный Оскар, вельвет сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
12 99028
17 990 ₽Оптовая цена
14

Стул барный Оскар, вельвет сине-зеленый

В наличии 81 шт.
Стул Принцесса Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
8

Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый

Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
5

Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый

Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
5

Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый

Стул Принц Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
8

Стул Принц Дымчатый, пластиковый

Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
5

Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый

Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
5

Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый

Стул барный Валенсия, серыйНастоящее фото товара Стул барный Валенсия, серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена
12

Стул барный Валенсия, серый

Стул барный Турин, серая экокожа, черные ножкиНастоящее фото товара Стул барный Турин, серая экокожа, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
11 99034
17 990 ₽Оптовая цена
5

Стул барный Турин, серая экокожа, черные ножки

В наличии 64 шт.
Стул барный Либерти черныйНастоящее фото товара Стул барный Либерти черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена
11

Стул барный Либерти черный

В наличии 31 шт.
Стол Ария, белая столешница, золотой каркасНастоящее фото товара Стол Ария, белая столешница, золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
16 500
9

Стол Ария, белая столешница, золотой каркас

Стул барный Малави белыйНастоящее фото товара Стул барный Малави белый, произведённого компанией ChiedoCover
7 49026
9 990 ₽Оптовая цена
13

Стул барный Малави белый

В наличии 100 шт.
Стул барный Малави черныйНастоящее фото товара Стул барный Малави черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 99021
9 990 ₽Оптовая цена
6

Стул барный Малави черный

В наличии 100 шт.
Стул барный Купер фиолетовыйНастоящее фото товара Стул барный Купер фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
6 99023
8 990 ₽Оптовая цена
14

Стул барный Купер фиолетовый

В наличии 57 шт.
Стул барный Турин, коричневая экокожа, черные ножкиНастоящее фото товара Стул барный Турин, коричневая экокожа, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
11 99034
17 990 ₽Оптовая цена
11

Стул барный Турин, коричневая экокожа, черные ножки

В наличии 43 шт.
Стул Лофт-12 М барныйНастоящее фото товара Стул Лофт-12 М барный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
13

Стул Лофт-12 М барный

Стул Лофт-12 НМ барныйНастоящее фото товара Стул Лофт-12 НМ барный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
10

Стул Лофт-12 НМ барный

Табурет Лофт-11 барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-11 барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
6

Табурет Лофт-11 барный с подножкой

Табурет Лофт-11 Н барныйНастоящее фото товара Табурет Лофт-11 Н барный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
10

Табурет Лофт-11 Н барный

Кресло Изо GНастоящее фото товара Кресло Изо G, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
13

Кресло Изо G

Кресло Изо GTSНастоящее фото товара Кресло Изо GTS, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена
13

Кресло Изо GTS

Стул Изо NetНастоящее фото товара Стул Изо Net, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
15

Стул Изо Net

Стул Стандарт +Настоящее фото товара Стул Стандарт +, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
Оптовая цена
13

Стул Стандарт +

Стул ФорумНастоящее фото товара Стул Форум, произведённого компанией ChiedoCover
5 090
Оптовая цена
10

Стул Форум

Стол Eames, барныйНастоящее фото товара Стол Eames, барный, произведённого компанией ChiedoCover
19 99021
24 990 ₽Оптовая цена
14

Стол Eames, барный

В наличии 13 шт.
Стул EAMES барный черныйНастоящее фото товара Стул EAMES барный черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 99026
11 990 ₽Оптовая цена
15

Стул EAMES барный черный

Стул EAMES барный белыйНастоящее фото товара Стул EAMES барный белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
14

Стул EAMES барный белый

Настоящее фото товара Стул Борно зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
6

Стул Борно зеленый

Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49017
14 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Венера диамант вельвет пыльно-розовый

В наличии 21 шт.
Стул С-16, с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул С-16, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена
10

Стул С-16, с подлокотниками

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3 плюс, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
5

Секция многоместная ИЗО-3 плюс

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
9

Секция многоместная ИЗО-3

Настоящее фото товара Секция многоместная СМ-3 на балке, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена
15

Секция многоместная СМ-3 на балке

Настоящее фото товара Секция многоместная СМ-3, произведённого компанией ChiedoCover
5 090
Оптовая цена
14

Секция многоместная СМ-3

Стул Хит 25мм - золото, бежевая коронаНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, бежевая корона, произведённого компанией ChiedoCover
от2 05011
2 280 ₽
8

Стул Хит 25мм - золото, бежевая корона

Стул прозрачный барный Фокс 75 серыйНастоящее фото товара Стул прозрачный барный Фокс 75 серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена
6

Стул прозрачный барный Фокс 75 серый

Стул прозрачный барный Фокс 75 черныйНастоящее фото товара Стул прозрачный барный Фокс 75 черный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена
15

Стул прозрачный барный Фокс 75 черный

Настоящее фото товара Стул Нави, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена
5

Стул Нави

Стол Консоль Арт Деко сереброНастоящее фото товара Стол Консоль Арт Деко серебро, произведённого компанией ChiedoCover
34 99033
51 990 ₽
10

Стол Консоль Арт Деко серебро

В наличии 48 шт.
Стол Арт Деко 120 x 60 сереброНастоящее фото товара Стол Арт Деко 120 x 60 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
29 99035
45 990 ₽
11

Стол Арт Деко 120 x 60 серебро

В наличии 31 шт.
Настоящее фото товара Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 240
8

Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный

Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубойНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79016
3 290 ₽
11

Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой

Скатерть Журавинка, D250 см, белая гладьНастоящее фото товара Скатерть Журавинка, D250 см, белая гладь, произведённого компанией ChiedoCover
от3 650
111Хит

Скатерть Журавинка, D250 см, белая гладь

Стол складной Натали белыйНастоящее фото товара Стол складной Натали белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена
15

Стол складной Натали белый

Стол складной Виктория 150Настоящее фото товара Стол складной Виктория 150, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена
16

Стол складной Виктория 150