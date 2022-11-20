1 коробка / 1 шт.
Габариты: 51x49x56
Вес брутто: 4,84 кг
Объем: 0,14 м3
Стол Лидер 1
Стол Лидер 3
Стул Хит 20мм с пюпитром - алюминиевый каркас
Чехол 02
Чехол 11, журавинка
Стул Хит 25мм с пюпитром
Стол Лидер 9
Стол Лидер 11
Чехол 47
Чехол 29, журавинка
Чехол для стола 09
Скатерть Ричард, круглая
Стул Борно
Стул Хит 20мм
Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона
Стул Кьявари Черный, деревянный
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Стул Хит 20мм - антик серебро, велюр серый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стул Феникс Прозрачный, пластиковый
Стул Хит 25мм - золото, корона красная
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Симбиоз №21
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стол Лидер 1, уличный из реек, темный
Скамья Лидер 8, 1200x300, уличная из реек
Стул уличный из реек сосны, темный
Стол складной Монифит
Складной стол Виктория 180
Стол складной Хавьер 150
Стол Бристоль 120
Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный
Стул Хит 20мм - золото, Chateau Losange rubis
Секция стульев 01
Секция стульев 02
Секция стульев 03
Стул Изо
Стул Изо Хром
Стул Eames Черный
Подушка-чехол 05 на стул Кьявари
Стул Кьявари Насыщенно Розовый, деревянный
Стул Кьявари Золото, деревянный
Стул Кьявари Коричневый, деревянный
Стул Кьявари Красное дерево, деревянный
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Чехол для стола 19
Чехол 81 Premium на стул Кьявари универсальный
Чехол 94 Premium комбинированный
Чехол для стола 13
Подстолье чугунное Марко
Подстолье чугунное Верона
Чехол 102
Чехол 103
Чехол 106
Стул Бриз
Стол Равенна квадратный
Стол Болонья 110
Стул Денвер 20мм - Лайт, серебро, корона синяя
Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ
Подстолье чугунное Севилья
Стул Кьявари Серебро, пластиковый
Подстолье Наполи
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Tolix Черный патина золото
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул Tolix барный голубой матовый
Стул Tolix барный серебристый матовый
Стул Кантри, без подушки
Стул алюминиевый 1201
Стул Стандарт с пюпитром
Стул Изо с пюпитром, красный
Стол пластиковый квадратный
Стул Narisawa
Стол Симбиоз №21, уличный из реек, восьмигранник
Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт серый
Стол Лидер 1, кромка ПВХ
Стол Лидер 2, орех, каркас - золото
Стол Лидер 3, белый
Стол Лидер 5, венге
Стол Лидер 9, белый
Стул Eames Мини детский, голубой
Стул Наполеон Серебро, деревянный
Стул Наполеон Черный, деревянный
Стул Наполеон Бронза, деревянный
Стол Лофт-1
Стол Лофт-6
Стул Tolix Красный глянцевый
Стул Tolix барный Белый глянцевый
Стул Tolix Arms Soft барный серебристый
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 10
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 18
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 20
Стул Ститч, вельвет изумрудный
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый
Стул Dystopia Филетовый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Красный, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Кристалл Прозрачный, пластиковый
Стул Кристалл Красный, пластиковый
Стул Кристалл Желтый, пластиковый
Стул Гиза Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Голубой, пластиковый
Стул Паризьен Дымчатый, пластиковый
Стул Во Фиолетовый, пластиковый
Стул Феникс Черный, пластиковый
Стул Блиц Прозрачный, пластиковый
Стул Блиц Красный, пластиковый
Стул Блиц Дымчатый, пластиковый
Стул Феникс Желтый, пластиковый
Стул Феникс Дымчатый, пластиковый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Квини, розовый
Стул Квини, серый
Стул Кромвель, желтый
Стул Кромвель, мятный
Стул Кромвель, синий
Стул Кромвель, фиолетовый
Стул Монарх, розовый
Стул Монарх, серый
Чехол 01 на стул Кьявари, фиолетовый
Чехол 01 на стул Кьявари, синий
Чехол 52 на стул Кьявари, бирюзовый
Стул барный Оскар, вельвет сине-зеленый
Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принц Дымчатый, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул барный Валенсия, серый
Стул барный Турин, серая экокожа, черные ножки
Стул барный Либерти черный
Стол Ария, белая столешница, золотой каркас
Стул барный Малави белый
Стул барный Малави черный
Стул барный Купер фиолетовый
Стул барный Турин, коричневая экокожа, черные ножки
Стул Лофт-12 М барный
Стул Лофт-12 НМ барный
Табурет Лофт-11 барный с подножкой
Табурет Лофт-11 Н барный
Кресло Изо G
Кресло Изо GTS
Стул Изо Net
Стул Стандарт +
Стул Форум
Стол Eames, барный
Стул EAMES барный черный
Стул EAMES барный белый
Стул Борно зеленый
Стул Венера диамант вельвет пыльно-розовый
Стул С-16, с подлокотниками
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Секция многоместная ИЗО-3
Секция многоместная СМ-3 на балке
Секция многоместная СМ-3
Стул Хит 25мм - золото, бежевая корона
Стул прозрачный барный Фокс 75 серый
Стул прозрачный барный Фокс 75 черный
Стул Нави
Стол Консоль Арт Деко серебро
Стол Арт Деко 120 x 60 серебро
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой
Скатерть Журавинка, D250 см, белая гладь
Стол складной Натали белый
Стол складной Виктория 150