Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото
337 оценок
7 990
Товар в корзине. Перейти
Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото - фото 1Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото - фото 2Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото - фото 3Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото - фото 4Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото - фото 5Видеообзор моделей стула Кьявари - ChiedoCover - видео 6Распаковка стульев Кьявари (Chiavari) ChiedoCover - видео 7Проверка на прочность стула Кьявари ChiedoCover - видео 8
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

Подробнее

Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото

Артикул: CH-001-611
337 оценок
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Глубина440 мм
  • Высота910 мм
  • Высота до сиденья425 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Хит 25 мм, золото, красная экокожа, с каретной стяжкой
Фотография товара Стул Хит 25 мм, золото, красная экокожа, с каретной стяжкой от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Кьявари деревянный с подушкой на синтепоне
Фотография товара Стул Кьявари деревянный с подушкой на синтепоне от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Классический деревянный стул Кьявари — воплощение элегантности и функциональности.
Его узнаваемый дизайн с изящными вертикальными спинками, имитирующими бамбук, и прочной рамой делает его универсальным решением для любого интерьера — от роскошных банкетов до уютных домашних столов.
Изготовлен из высококачественной древесины, стул сочетает в себе натуральную текстуру и надежность, выдерживая повседневную нагрузку без потери формы.
Благодаря эргономичному профилю сиденья и оптимальной высоте, он обеспечивает комфорт даже при длительном использовании.
Легкий вес и компактная конструкция позволяют легко перемещать и складывать стулья, что особенно удобно для мероприятий или ограниченного пространства.
Стул Кьявари идеально подходит для ресторанов, кафе, свадеб, офисов и домашнего использования — это не просто мебель, а стильное дополнение к любому интерьеру, которое никогда не выйдет из моды.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина440 мм
  • Высота910 мм
  • Высота до сиденья425 мм
  • Вес4,5 кг
  • Материал сиденьядерево
  • Материал каркасадерево
  • Цветзолотой
  • По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Габариты в миллиметрах

  • Высота:910
  • Ширина:460
  • Длина сидения:440
  • Высота до сидения:425
Фотография размеры стула Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото ChiedoCover
  • 910
  • 460
  • 440
  • 425

Варианты размеров

Материал подушки Толщинамм Розничная ценаруб Оптовая ценаруб
Рогожка 20 4260 3280
Шенилл 20 4260 3280
Жаккард 20 4240 3260
Кожзам 20 4340 3340
Журавинка 20 4230 3250
Ричард 20 4330 3330
Варианты покрытияХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Варианты покрытия - Покрытие дерево

Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - ВенгеМатериал - Бук. Цвет - Венге
Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Старинный орехМатериал - Бук. Цвет - Старинный орех
Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Красное деревоМатериал - Бук. Цвет - Красное дерево
Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Светлый орехМатериал - Бук. Цвет - Светлый орех
Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - НатуральныйМатериал - Бук. Цвет - Натуральный
Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Органика белыйМатериал - Бук. Цвет - Органика белый
Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото - покрытие в цвете Эмаль Золото 1036Эмаль Золото 1036
Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото - покрытие в цвете Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035
Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото - покрытие в цвете Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015
Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото - покрытие в цвете Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Шоколадный 8017
Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото - покрытие в цвете Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016
Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото - покрытие в цвете Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005
Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото - покрытие в цвете Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007
Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото - покрытие в цвете Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006
Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото - покрытие в цвете Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001
Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото - покрытие в цвете Эмаль Белый 9003Эмаль Белый 9003
Сделаем стулья на заказ

Изготовим стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Похожие товары

Хит
Фотография товара Комплект мебели Кьявари от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели Кьявари, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990

Комплект мебели Кьявари

152
Распродажа
Фотография товара Стул Наполеон New, пластиковый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон New, пластиковый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29016
5 090 ₽Оптовая цена

Стул Наполеон New, пластиковый, белый

39
В наличии 278 шт.
Фотография товара Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, цветной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, цветной, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, цветной

304
Распродажа
Фотография товара Стул Кьявари Брайд пластик белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Брайд пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 49056
7 790 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари Брайд пластик белый

26
  • белый
  • черный
В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Кьявари Брайд пластик черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Брайд пластик черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 49056
7 790 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари Брайд пластик черный

26
  • белый
  • черный
В наличии 226 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Диамант пластиковый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Диамант пластиковый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29015
4 990 ₽Оптовая цена

Стул Диамант пластиковый, белый

48
В наличии 131 шт.
Хит
Фотография товара Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99017
5 990 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, золотой

308
В наличии 260 шт.
Фотография товара Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, серебристый

313
Фотография товара Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, жемчужный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, жемчужный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, жемчужный

315
Распродажа
Фотография товара Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, черный, глянцевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, черный, глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99013
5 690 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, черный, глянцевый

317

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол раздвижной Клар, массив бука, темно-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Клар, массив бука, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
30 590

Стол раздвижной Клар, массив бука, темно-коричневый

14
  • бежевый
  • темно-коричневый
Фотография товара Подушка галета зеленая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка галета зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от380

Подушка галета зеленая

44
  • зеленый
  • красный
  • серый
Фотография товара Транспортировочный чехол на 5 стульев, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Транспортировочный чехол на 5 стульев, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена

Транспортировочный чехол на 5 стульев, коричневый

41
  • Транспортировочный чехол на 5 стульев, серый
  • черный
  • синий
  • коричневый
МИНПРОМТОРГ
Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", 1500x300, бук, каркас золото, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390

Скамья "Лидер 8", 1500x300, бук, каркас золото

44
  • коричневый, черный
  • бежевый, золотой
  • оранжевый, черный
Фотография товара Стул Уэллс, массив бука, анабель от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Уэллс, массив бука, анабель, произведённого компанией ChiedoCover
10 790

Стул Уэллс, массив бука, анабель

6
Настоящее фото товара Стол раздвижной Грант 900+300, серый каспий, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
14 890

Стол раздвижной Грант 900+300, серый каспий, черный муар

5
  • белый
  • коричневый, черный
  • серый, черный
  • черный, светло-коричневый
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, розовая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, розовая, произведённого компанией ChiedoCover
от630
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, розовая

38
  • бежевый
  • розовый
  • серый
Фотография товара Транспортировочный чехол на 1 стул, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Транспортировочный чехол на 1 стул, синий, произведённого компанией ChiedoCover
480
Оптовая цена

Транспортировочный чехол на 1 стул, синий

40
  • красный
  • черный
  • синий
  • коричневый
Настоящее фото товара Стол мобильный складной бук, белый, 22 мм, 80*70, произведённого компанией ChiedoCover
19 790
Оптовая цена

Стол мобильный складной бук, белый, 22 мм, 80*70

7
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Боди 25мм, экокожа Блэк, каркас черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Боди 25мм, экокожа Блэк, каркас черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от1 84039
2 980 ₽

Стул Боди 25мм, экокожа Блэк, каркас черный муар

15
  • коричневый
  • серый
  • черный

Другие товары из раздела стулья кьявари

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кьявари Оранжевый, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Оранжевый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290

Стул Кьявари Оранжевый, деревянный

304
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кьявари Золото, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Золото, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29032
9 190 ₽

Стул Кьявари Золото, деревянный

330
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кьявари Серебро, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Серебро, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290

Стул Кьявари Серебро, деревянный

335
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кьявари Шампань, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Шампань, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290

Стул Кьявари Шампань, деревянный

341
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кьявари Красное дерево, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Красное дерево, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена

Стул Кьявари Красное дерево, деревянный

340
Хит
Фотография товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 79035
5 790 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый

451
  • прозрачный
  • белый
В наличии 638 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кьявари деревянный с подушкой, Золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари деревянный с подушкой, Золото, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990

Стул Кьявари деревянный с подушкой, Золото

339
  • золотой
  • черный
  • белый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кьявари белый, деревянный - с коричневой подушкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари белый, деревянный - с коричневой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990

Стул Кьявари белый, деревянный - с коричневой подушкой

328
  • золотой
  • черный
  • белый
Фотография товара Стул Кьявари-2 белый, с мягким сиденьем от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари-2 белый, с мягким сиденьем, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990

Стул Кьявари-2 белый, с мягким сиденьем

315
Хит
Фотография товара Стул Кьявари 2,подушка велюр Тедди 833, молдинг старое золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари 2,подушка велюр Тедди 833, молдинг старое золото, произведённого компанией ChiedoCover
от14 890

Стул Кьявари 2,подушка велюр Тедди 833, молдинг старое золото

10
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото
Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото
от 7 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол раздвижной Клар, массив бука, темно-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Клар, массив бука, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
30 590

Стол раздвижной Клар, массив бука, темно-коричневый

14
  • бежевый
  • темно-коричневый
Фотография товара Подушка галета зеленая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка галета зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от380

Подушка галета зеленая

44
  • зеленый
  • красный
  • серый
Фотография товара Транспортировочный чехол на 5 стульев, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Транспортировочный чехол на 5 стульев, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена

Транспортировочный чехол на 5 стульев, коричневый

41
  • Транспортировочный чехол на 5 стульев, серый
  • черный
  • синий
  • коричневый
МИНПРОМТОРГ
Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", 1500x300, бук, каркас золото, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390

Скамья "Лидер 8", 1500x300, бук, каркас золото

44
  • коричневый, черный
  • бежевый, золотой
  • оранжевый, черный

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности