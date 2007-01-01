Характеристики товара
Описание
Обнимающая дугообразная спинка обеспечивает надежную поддержку. Широкое сиденье покрыто экокожей, которая не боится пятен, потертостей. Контраст текстур и оттенков придаст интерьеру разнообразия, глубины. Стул Maple внесет ноту благородства в любой интерьер. Подходит для использования на кухне, в столовой или рабочей зоне, на закрытой террасе, веранде, в творческой мастерской. Подчеркнет теплую, дружелюбную атмосферу, создаст гармоничную композицию с мебелью из натуральных материалов.
Материал каркаса и ножек - массив вяза, материал обивки - экокожа.
Размер упаковки: 55х56х79 см.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина770 мм
- Высота770 мм
- Ширина сиденья520 мм
- Глубина сиденья540 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес6.1 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасадерево
- Цветбежевый, черный
- По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников
Параметры упаковки
- Ширина упаковки550 мм
- Высота упаковки560 мм
- Глубина упаковки790 мм
- Объём упаковки0.24 м3
- Изделия стопируютсяНет