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Настоящее фото товара Стул Maple, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Maple
60 оценок
17 990
Товар в корзине. Перейти
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Стул Maple

Артикул: CH-050-328
60 оценок
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Глубина770 мм
  • Высота770 мм
  • Ширина сиденья520 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Maple — комфортный и стильный стул из вяза. Качественная древесина обладает невероятной прочностью. Долговечна, устойчива к различным повреждающим факторам, имеет привлекательную текстуру и эстетичный светло-пшеничный оттенок. Дизайн предмета построен на лаконичных линиях и эргономичных изгибах.
Обнимающая дугообразная спинка обеспечивает надежную поддержку. Широкое сиденье покрыто экокожей, которая не боится пятен, потертостей. Контраст текстур и оттенков придаст интерьеру разнообразия, глубины. Стул Maple внесет ноту благородства в любой интерьер. Подходит для использования на кухне, в столовой или рабочей зоне, на закрытой террасе, веранде, в творческой мастерской. Подчеркнет теплую, дружелюбную атмосферу, создаст гармоничную композицию с мебелью из натуральных материалов.
Материал каркаса и ножек - массив вяза, материал обивки - экокожа.
Размер упаковки: 55х56х79 см.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина770 мм
  • Высота770 мм
  • Ширина сиденья520 мм
  • Глубина сиденья540 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес6.1 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасадерево
  • Цветбежевый, черный
  • По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки550 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Глубина упаковки790 мм
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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