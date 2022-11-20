Характеристики товара
Описание
Материал: дерево
Цвет стула может быть любым
Производство - Россия
Основные характеристики
- Высота860 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Ширина450 мм
- Глубина530 мм
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьядерево
- Цветсиний
Материал: дерево
Цвет стула может быть любым
Производство - Россия
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Тарелка мелкая Идиллия D17
Банкетка Бруклин, вельвет серый, серебро
Подставка для специй Royal White 12, 144
Салатник 210 мм (1250 мл) Royal Sutton 10, 10
Тарелка 150 мм Royal Sutton 6, 48
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