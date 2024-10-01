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Стул Люмин

Артикул: CH-057-309
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина1100 мм
  • Высота850 мм
  • Вес11 кг
  • Цветкрасный, коричневый, белый, серый, темно-серый

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