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Диван Квинс П-образный венге brown - фото 1Диван Квинс П-образный венге brown - фото 2Диван Квинс П-образный венге brown - фото 3Диван Квинс П-образный венге brown - фото 4Диван Квинс П-образный венге brown - фото 5

Диван Квинс П-образный венге brown

17 оценок
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Диван Квинс П-образный дуб Green

Характеристики товара

Описание

Максимальная нагрузка: 140 кг Жесткость: Средняя Чехлы: Несъемные Комплект поставки: Каркас, матрасы, шесть приспинных подушек, две декоративные подушки Страна производства: Россия Материал обивки: Рогожка, вельвет или экокожа на выбор Основание: Реечное-деревянное Ящик для белья: не предусмотрено конструкцией Механизм трансформации: Не трансформируется

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Основные характеристики

  • Длина2700 мм
  • Ширина1700 мм
  • Высота800 мм
  • Вес105 кг
  • Материалткань, дерево
  • Цветкоричневый

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