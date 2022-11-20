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Стул обеденный Batista, мятный

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Характеристики товара

Описание

Мягкий велюровый стул Batista с высокой спинкой и декоративными строчками создает ощущение важного статуса в обществе. Есть в нем что-то аристократичное. Ведь бархатистая ткань — ткань королей. И только представьте, как после тяжелого, напряженного дня вы садитесь, чтобы только немного передохнуть, перевести дух. Округлая мягкая спинка будто укутывает своим теплом, обнимает вас, дарит умиротворение и разгружает спину. А сидеть за ужином на таком стуле сравнимо лишь с посещением дорогого ресторана. Тонкие металлические золотистого цвета ножки прекрасно дополняют образ комфортной, почти королевской мебели. Наличие войлочных подпятников, предохраняющих от царапания пола.

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Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Высота880 мм
  • Глубина600 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр, ткань
  • Цветголубой

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт

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