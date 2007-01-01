Мебель для ресторана для молодежи

Оптовый прайсОтправим ВКонтакте или на почтуПолучить прайс-лист
Получите полный прайс-лист подборки Мебель для ресторана для молодежи
На почту
Вконтакте

Нажмите на кнопку и разрешите нам отправку сообщений, чтобы мы могли прислать вам ссылку на скачивание

Получить в сообщении ВК
Сначала популярные
Настоящее фото товара Стул Амьен серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
В наличииНовинка
5 190 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Амьен серый велюр
Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
2 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Лидер 1
Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
3 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Лидер 2
Настоящее фото товара Стол Лидер 3, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
3 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Лидер 3
Настоящее фото товара Стол Лидер 4, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Лидер 4
Настоящее фото товара Стол Лидер 5, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 690 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Лидер 5
Настоящее фото товара Стол Лидер 6, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 290 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Лидер 6
Настоящее фото товара Стол Eames DSW, круглый, D 100см, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
14 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Eames DSW, круглый, D 100см
Настоящее фото товара Стул Eames светло-оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover-24%
Новинка
2 290 ₽2 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Eames светло-оранжевый
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стул Eames M зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-16%
Новинка
2 190 ₽2 590 ₽
Оптовая цена
4
Стул Eames M зеленый
Настоящее фото товара Стул-кресло Eames Rodeo, произведённого компанией ChiedoCover
25 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул-кресло Eames Rodeo
Настоящее фото товара Стол Eames DSW Rectangle, произведённого компанией ChiedoCover
15 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Eames DSW Rectangle
Настоящее фото товара Стул Eames DAR бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 900 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Eames DAR бежевый
Настоящее фото товара Стул Eames DAR желтый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Eames DAR желтый
Настоящее фото товара Стул Eames DSR коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Eames DSR коричневый
Настоящее фото товара Стул обеденный Viva темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover-11%
8 990 ₽9 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул обеденный Viva темно-серый
Настоящее фото товара Стул обеденный Viva оливковый, произведённого компанией ChiedoCover-11%
8 990 ₽9 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул обеденный Viva оливковый
Настоящее фото товара Стол Eames T-8 MDF прямоугольный, цвет по RAL, произведённого компанией ChiedoCover
9 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол Eames T-8 MDF прямоугольный, цвет по RAL
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Стул Signal nest, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
15 420 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Signal nest, серый
Настоящее фото товара Стул Signal nest, малахитовый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
15 420 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Signal nest, малахитовый
Настоящее фото товара Стул Signal august velvet, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
17 740 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Signal august velvet, черный
Настоящее фото товара Стул Signal august velvet, синий, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
17 740 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Signal august velvet, синий
Настоящее фото товара Стул Signal august velvet, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
17 740 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Signal august velvet, серый
Настоящее фото товара Стул Signal august velvet, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
17 740 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Signal august velvet, зеленый
Настоящее фото товара Стул Signal aleksander, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
12 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Signal aleksander, серый
Настоящее фото товара Стул Signal aleksander, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
12 620 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Signal aleksander, кремовый
Настоящее фото товара Стул Signal cherry velvet, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
12 420 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Signal cherry velvet, зеленый
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стул Signal cherry velvet, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
12 420 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Signal cherry velvet, серый
Настоящее фото товара Стул Signal cherry velvet, синий, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
12 420 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Signal cherry velvet, синий
Настоящее фото товара Стул Signal passo II velvet, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
12 670 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Signal passo II velvet, зеленый
Настоящее фото товара Стул Signal passo II velvet, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
12 670 ₽
Оптовая цена
5
Стул Signal passo II velvet, серый
Настоящее фото товара Стул Signal vitro, серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 840 ₽
Оптовая цена
5
Стул Signal vitro, серый
Настоящее фото товара Стул Амьен фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 190 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Амьен фиолетовый
Настоящее фото товара Стул Гаага синий, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Гаага синий
Настоящее фото товара Стул Гаага красный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 290 ₽
Оптовая цена
5
Стул Гаага красный
Настоящее фото товара Стул Киви Диамант, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-8%
Новинка
5 190 ₽5 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Киви Диамант, коричневый
Настоящее фото товара Стул Kongsberg изумруд, произведённого компанией ChiedoCover-12%
Новинка
5 290 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Kongsberg изумруд
Настоящее фото товара Стул Derby темные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
10 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Derby темные ножки
Настоящее фото товара Стул Derby светлые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
10 900 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Derby светлые ножки
Настоящее фото товара Стул дизайнерский Ругаса , произведённого компанией ChiedoCover
13 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул дизайнерский Ругаса
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Стул дизайнерский Ругаса мягкий синий, произведённого компанией ChiedoCover
13 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул дизайнерский Ругаса мягкий синий
Настоящее фото товара Стул дизайнерский Ругаса мягкий желтый, произведённого компанией ChiedoCover
13 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул дизайнерский Ругаса мягкий желтый
Настоящее фото товара Стул Битта, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
8 900 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Битта
Настоящее фото товара Стол Арт Деко 55 x 55 золото, произведённого компанией ChiedoCover-21%
19 990 ₽24 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Арт Деко 55 x 55 золото

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

Есть другие вопросы?

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности

Отзывы о продукции ChiedoCover

Все отзывы

Нас рекомендуют