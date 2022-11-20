Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина520 мм
- Высота1010 мм
- Высота до сиденья630 мм
- Глубина580 мм
- Вес11,7 кг
- Материал каркасадерево
- Цветголубой, желтый
Стул Ницца барный
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Стул барный Флэш черный, бронзовые ножки
Стул барный Флэш черный
Стул барный Мартин черный
Стул барный Турин изумрудный
Стул барный Турин пудровый
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Стул барный Хай-Тек коричневый
Чехол для стола 02
Чехол для стола 05
Чехол для стола 12
Чехол для стола 16
Чехол для стола 03, фиолетовый
Чехол для стола 03, серо-голубой
Чехол для стола 01, 1500х800, белый
Пуф Тильда велюр охра
Пуф Тильда велюр мятный
Дизайнерское кресло желтое