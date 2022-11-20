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Полукресло Лилия барное, велюр голубой, желтый, 63 см - фото 1Полукресло Лилия барное, велюр голубой, желтый, 63 см - фото 2Полукресло Лилия барное, велюр голубой, желтый, 63 см - фото 3Полукресло Лилия барное, велюр голубой, желтый, 63 см - фото 4Полукресло Лилия барное, велюр голубой, желтый, 63 см - фото 5Полукресло Лилия барное, велюр голубой, желтый, 63 см - фото 6

Полукресло Лилия барное, велюр голубой, желтый, 63 см

21 оценка
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Предыдущий товар в категории Полукресло Лилия барное, велюр серый Velutto 32/бирюза Velutto 20, морилка черная, 63 см
Полукресло Лилия барное, велюр серый Velutto 32/бирюза Velutto 20, морилка черная, 63 см
Следующий Полукресло Лилия барное, велюр серый Velutto 32/бирюза Velutto 20, морилка черная, 63 см
Полукресло Лилия барное, велюр серый Velutto 32/бирюза Velutto 20, морилка черная, 63 см

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Высота1010 мм
  • Высота до сиденья630 мм
  • Глубина580 мм
  • Вес11,7 кг
  • Материал каркасадерево
  • Цветголубой, желтый

Полукресло Лилия барное, велюр голубой, желтый, 63 см — выполненные заказы

Фотография товара Стул Лилия барный, велюр тёмно-серый-изумруд, цвет ножек-чёрная морилка от компании ChiedoCover.Стул Лилия барный, велюр тёмно-серый-изумруд, цвет ножек-чёрная морилкаФотография товара Стул барный Лилия, велюр серо-красный, цвет ножек-чёрная морилка от компании ChiedoCover.Стул барный Лилия, велюр серо-красный, цвет ножек-чёрная морилка
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