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Барный стул Маллин, велюр латте, металлические ножки - фото 1Барный стул Маллин, велюр латте, металлические ножки - фото 2Барный стул Маллин, велюр латте, металлические ножки - фото 3Барный стул Маллин, велюр латте, металлические ножки - фото 4Барный стул Маллин, велюр латте, металлические ножки - фото 5Барный стул Маллин, велюр латте, металлические ножки - фото 6

Барный стул Маллин, велюр латте, металлические ножки

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал-велюр, Catania latte

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Основные характеристики

  • Высота1130 мм
  • Высота до сиденья710 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина490 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветбежевый

Барный стул Маллин, велюр латте, металлические ножки — выполненные заказы

Фотография товара Барный стул Маллин, велюр Selesta 20, металлические ножки от компании ChiedoCover.Барный стул Маллин, велюр Selesta 20, металлические ножкиФотография товара Стул барный Маллин, Verona Азур, каркас-металл, цвет ножек-чёрный от компании ChiedoCover.Стул барный Маллин, Verona Азур, каркас-металл, цвет ножек-чёрныйФотография товара Стул Маллин барный, велюр Bella 10, старинный орех от компании ChiedoCover.Стул Маллин барный, велюр Bella 10, старинный орехФотография товара Стул Маллин, велюр лиловый, ножки чёрные с серебром от компании ChiedoCover.Стул Маллин, велюр лиловый, ножки чёрные с серебром
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