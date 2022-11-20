Характеристики товара
Описание
Материал-велюр, Catania latte
Основные характеристики
- Высота1130 мм
- Высота до сиденья710 мм
- Ширина490 мм
- Глубина490 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Цветбежевый
Материал-велюр, Catania latte
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Трибуна для выступлений - 7
Трибуна для выступлений - 8
Трибуна для выступлений - 9
Трибуна мобильная - 1