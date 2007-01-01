МИНПРОМТОРГ
от7 690₽9
8 390 ₽
Стул Маллин Диамант, вельвет синий, синие ножки
МИНПРОМТОРГ
от6 790₽18
8 190 ₽
Стул Топас, сиреневый велюр Паддингтон 12, лак
В наличии 1 шт.
от5 590₽
Оптовая цена
Стул Бекал черный / матовый черный
В наличии 30 шт.
МИНПРОМТОРГ
от6 590₽14
7 590 ₽
Стул Самба с пюпитром пластик черный, экокожа грасс, каркас серебро
7 090₽
Оптовая цена
Стул Элис Вертекс, бежевый
В наличии 13 шт.
5 190₽
Стул Мускус, пирамида,велюр, серый, черный
Распродажа
от11 390₽27
15 590 ₽
Полукресло Лилия, велюр, ножки металл, оранжево-голубой, белый
10 790₽
Стул Уэллс, массив бука, анабель
4 790₽
Стул Пиннате, барный, светло-зеленый, белый, велюр
2 890₽
Стул Изо, металл, светло-зеленый
В наличии 4 шт.