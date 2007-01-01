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Настоящее фото товара Барный стул Маллин, велюр латте, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
Барный стул Маллин, велюр латте, металлические ножки
89 оценок
7 99021
9 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Барный стул Маллин, велюр латте, металлические ножки - фото 1Барный стул Маллин, велюр латте, металлические ножки - фото 2Барный стул Маллин, велюр латте, металлические ножки - фото 3Барный стул Маллин, велюр латте, металлические ножки - фото 4Барный стул Маллин, велюр латте, металлические ножки - фото 5Барный стул Маллин, велюр латте, металлические ножки - фото 6Барный стул Маллин, велюр латте, металлические ножки - фото 7
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Барный стул Маллин, велюр латте, металлические ножки производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Барный стул Маллин, велюр латте, металлические ножки производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Барный стул Маллин, велюр латте, металлические ножки производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Барный стул Маллин, велюр латте, металлические ножки производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Барный стул Маллин, велюр латте, металлические ножки производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Барный стул Маллин, велюр латте, металлические ножки производства ChiedoCover
+16Реальное изображение товара 7 Барный стул Маллин, велюр латте, металлические ножки производства ChiedoCover
Распродажа

Барный стул Маллин, велюр латте, металлические ножки

Артикул: CH-018-315
89 оценок
Основные характеристики
  • Ширина490 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота1130 мм
  • Высота до сиденья710 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Материал-велюр, Catania latte

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота1130 мм
  • Высота до сиденья710 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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