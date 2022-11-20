Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Ширина520 мм
- Глубина600 мм
- Вес8 кг
- Цветсиний
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Люстра Palace 66
Люстра Palace 42
Люстра Palace 6 table
Люстра Palace 5 table
Люстра Palace 4 table
Люстра Palace 14 table
Стул Такер, зеленый деревянный
Кресло офисное TopChairs Style, серое
Стул Амьен серая рогожка