Характеристики товара
Описание
Классический обеденный стул без подлокотников на металлическом каркасе. Плавная форма сиденья и спинки, красивая вертикальная строчка на внутренней стороне обивки, эргономичная спинка, аккуратное исполнение и качественные материалы. Стулья прослужат долгие годы, не требуют много времени для ухода. Лаконичный дизайн делает его универсальным вариантом для обустройства обеденной зоны.
Основные характеристики
- Высота895 мм
- Высота до сиденья495 мм
- Ширина445 мм
- Глубина535 мм
- Ширина сиденья445 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Вес4.9 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкавелюр
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки500 мм
- Высота упаковки700 мм
- Глубина упаковки700 мм
- Объём упаковки0.25 м3
- Вес упаковки22.10 кг