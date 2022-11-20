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Кресло лаунж Royal велюр бежевый

12 оценок
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Стул Эдвин велюр синий

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина сиденья61 мм
  • Глубина сиденья50 мм
  • Вес0.01 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый

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